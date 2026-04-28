RC Lens – OGC Nice : l’IA désigne son favori pour la finale de Coupe de France

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La finale de la Coupe de France approche, et une question brûle déjà toutes les lèvres : qui du RC Lens ou de l’OGC Nice soulèvera le trophée au Stade de France le 22 mai prochain ?

Selon les projections basées sur les dynamiques actuelles, un favori semble se détacher depuis des semaines… mais rien n’est joué.

Lens impressionne, Nice surprend

Depuis le début de la compétition, Lens affiche une maîtrise impressionnante. La démonstration face à Toulouse (4-1) a marqué les esprits et confirmé le statut de favori des Sang et Or.

Solide collectivement, efficace offensivement, le RC Lens semble avoir trouvé le bon équilibre au meilleur moment de la saison.

En face, Nice n’était pas forcément attendu à ce niveau. Pourtant, les Aiglons ont créé la surprise en éliminant Strasbourg, un adversaire redoutable et considéré comme l’un des principaux prétendants au titre.

L’IA penche pour Lens… avec nuance

Si l’on se base sur la forme actuelle, la régularité et la puissance collective, le RC Lens apparaît comme le favori logique.

Sa capacité à imposer son rythme, combinée à une vraie solidité défensive, en fait une équipe difficile à manœuvrer dans les grands rendez-vous.

Mais réduire cette finale à un simple pronostic serait une erreur.

Une finale loin d’être écrite

Nice a prouvé qu’il savait répondre présent dans les matchs à élimination directe. Sa victoire face à Strasbourg en est la preuve.

Dans ce type de rencontre, l’impact mental, la gestion des temps forts et l’efficacité peuvent totalement rebattre les cartes.

Un détail, une erreur, un exploit individuel… et le scénario peut basculer.

L’IA tranche pour Lens

Sur le papier et au vu des dernières performances, le RC Lens part avec une petite longueur d’avance.

Plus constant, plus structuré dans son jeu, le club nordiste semble mieux armé pour gérer la pression d’une finale.

Mais attention : Nice a déjà déjoué les pronostics. Et dans une finale de Coupe de France, le favori n’est jamais à l’abri.

Rendez-vous au Stade de France

Le 22 mai, le verdict tombera. Entre un RC Lens sûr de sa force et un OGC Nice prêt à créer une nouvelle surprise, cette finale promet un affrontement intense.

Et si l’IA a tranché… le terrain, lui, aura toujours le dernier mot.