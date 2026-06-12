OL : la vente de Moreira fait exploser de rage les supporters de l’OM

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L’Olympique Lyonnais est tout proche de réaliser une superbe opération sur le marché des transferts. Contraint de vendre rapidement pour équilibrer ses comptes, le club rhodanien négocie le départ d’Afonso Moreira vers le Bayer Leverkusen. Montant évoqué : 30 millions d’euros. Une somme énorme pour un joueur recruté seulement 2 millions d’euros un an plus tôt.

Une vente qui fait évidemment les affaires de l’OL. Mais à Marseille, elle passe beaucoup moins bien. Car au même moment, l’OM peine à faire grimper les enchères pour Mason Greenwood, pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 sur les deux dernières saisons.

L’OL tout proche d’un très gros coup avec Moreira

Afonso Moreira se rapproche sérieusement du Bayer Leverkusen. Selon la presse allemande, le club champion d’Allemagne a mis 30 millions d’euros sur la table pour convaincre l’Olympique Lyonnais. Les discussions avancent bien et un accord définitif pourrait rapidement être trouvé.

Pour l’OL, ce transfert représenterait une magnifique plus-value. Arrivé pour environ 2 millions d’euros, le Portugais pourrait déjà être revendu quinze fois plus cher après seulement une saison au plus haut niveau.

Les dirigeants lyonnais auraient sans doute préféré vendre un joueur moins important. Mais dans un mercato où le temps presse, ce sont forcément les révélations de la saison passée qui attirent les plus grosses offres.

Une vente qui fait enrager Marseille

Du côté de l’OM, cette opération lyonnaise est suivie avec beaucoup d’agacement. Non pas parce que l’OL réalise une belle vente, mais parce que la comparaison avec Mason Greenwood fait très mal aux supporters marseillais.

La Roma négocie depuis plusieurs jours avec Marseille pour l’ailier anglais, mais les discussions bloquent autour de 40 millions d’euros. L’OM, de son côté, espère dépasser les 50 millions d’euros pour son joueur, qui sort de deux saisons très solides en Ligue 1.

Forcément, voir l’OL s’approcher d’une vente à 30 millions d’euros pour Moreira interroge fortement en Provence.

“Si Moreira vaut 30 M€, Greenwood vaut 70 M€”

Sur les réseaux sociaux, les réactions marseillaises se sont multipliées. Beaucoup de supporters ne comprennent pas comment l’OL peut obtenir une telle somme pour Afonso Moreira alors que l’OM peine à faire monter les enchères pour Greenwood.

« Donc Lyon va récupérer plus d’argent avec Moreira que l’OM avec Greenwood », a pesté un supporter marseillais, visiblement agacé par la situation.

D’autres ont ironisé sur l’écart de valorisation entre les deux joueurs : « 30 M€ pour Moreira, donc Greenwood c’est 70 M€ ? », « Si Moreira vaut 30 M€, alors c’est même 150 M€ pour Greenwood », ou encore « Greenwood a cinq Moreira dans chaque pied, mais ça part au même prix ».

Des réactions exagérées, mais révélatrices d’une vraie frustration autour du mercato marseillais.

Lyon va récupérer plus d’argent avec Moreira que l’OM avec Greenwood.

Bienvenue au cirque de @srichard 🤡 — Seb Il Freddo (@Sebilfreddo) June 11, 2026

Deux dossiers pourtant très différents

Même si la comparaison fait beaucoup parler, les deux situations ne sont pas totalement identiques. Afonso Moreira est un jeune joueur à fort potentiel, avec une marge de progression importante et une valeur de revente encore très élevée. Le Bayer Leverkusen mise avant tout sur l’avenir.

Mason Greenwood, lui, possède déjà un statut confirmé. Il est plus décisif, plus expérimenté et plus coté sportivement. Mais son dossier reste plus complexe, notamment en raison du montant attendu par l’OM, de son salaire, du marché italien et de la capacité financière limitée de la Roma.

Marseille veut une grosse vente, mais doit trouver un club capable de payer vite et fort. Et pour l’instant, c’est justement ce qui bloque.

L’OM sous pression dans le dossier Greenwood

L’OM a besoin d’une vente importante pour avancer sereinement dans son mercato et rassurer sur le plan financier. Mason Greenwood représente l’actif le plus évident pour générer une grosse rentrée d’argent. Mais encore faut-il que le marché suive.

La Roma est intéressée, mais ne semble pas encore en mesure d’atteindre les exigences marseillaises. Tant que le club italien n’aura pas réalisé une grosse vente de son côté, le dossier restera compliqué.

Pendant ce temps, l’OL avance sur Moreira et pourrait frapper un grand coup avec Leverkusen. Une situation qui accentue forcément la pression sur les dirigeants marseillais.

Lyon jubile, Marseille s’impatiente

Si la vente d’Afonso Moreira se confirme autour de 30 millions d’euros, l’OL réalisera l’une des très belles opérations de ce début de mercato. Une plus-value rapide, nette et précieuse pour un club qui avait besoin de vendre.

À Marseille, en revanche, cette affaire laisse un goût amer. Les supporters voient Lyon valoriser très fort un jeune joueur, pendant que l’OM peine à obtenir le prix espéré pour Greenwood.

Le marché n’est jamais une science exacte. Mais une chose est sûre : la possible vente de Moreira à Leverkusen a ravivé une vraie frustration à Marseille. Et tant que Mason Greenwood ne sera pas vendu au prix fort, la comparaison risque de continuer à faire beaucoup parler.