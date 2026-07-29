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ASSE Mercato : l’avenir de Stassin lié à celui de Mohamed Salah ? 

Par Bastien Aubert - 29 Juil 2026, 07:00
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si Lucas Stassin (21 ans) est toujours à l’ASSE, il faut peut-être regarder du côté de la situation de Mohamed Salah pour en savoir plus. 

Le dossier Lucas Stassin pourrait indirectement dépendre d’un autre feuilleton du mercato. Si l’attaquant de l’ASSE a récemment été annoncé dans le viseur de Besiktas, le club turc traverse actuellement une période d’incertitude sur le marché des transferts.

Besiktas concentré sur Salah 

La piste menant à Mohamed Salah vient en effet de tomber à l’eau. Libre de choisir sa prochaine destination après son départ de Liverpool, l’international égyptien ne rejoindra finalement pas Besiktas. Le dirigeant du club stambouliote, Önder Özen, a confirmé la fin des discussions : « Le club a une politique et il ne peut pas s’en écarter. » Selon lui, l’entourage de Mohamed Salah échange désormais avec un autre prétendant.

L’abandon de cette piste pourrait rebattre les cartes du recrutement offensif de Besiktas. Reste à savoir si le club turc décidera de réactiver d’autres dossiers, dont celui de Lucas Stassin, ou s’il se tournera vers un autre profil.

Quel impact pour Stassin ?

Du côté de l’ASSE, la position de Kilmer Sports Ventures n’a pas changé. Les dirigeants souhaitent conserver leur attaquant belge afin de maximiser leurs chances de remonter en Ligue 1 et n’envisagent un départ qu’en cas d’offre exceptionnelle.

À ce stade, il est donc difficile d’établir un lien direct entre les deux dossiers. En revanche, l’échec des négociations avec Mohamed Salah pourrait obliger Besiktas à revoir ses priorités offensives, ce qui pourrait relancer, ou au contraire refermer définitivement, la piste menant à Lucas Stassin.

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