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FRANCE

RC Lens Mercato : un accord est déjà tombé pour Sangaré ! 

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 22:44
Mamadou Sangaré (RC Lens)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Le transfert de Mamadou Sangaré du RC Lens à Brendford serait imminent. 

Cette fois, le dossier semble bouclé. Selon Foot Mercato, le RC Lens et Brentford ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Mamadou Sangaré. Le milieu de terrain malien de 24 ans devrait prendre la direction de la Premier League dans le cadre d’une opération estimée à 48 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des bonus ainsi qu’un pourcentage sur une future revente. Si le transfert se concrétise, Mamadou Sangaré deviendra tout simplement la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens, devant Loïs Openda, cédé au RB Leipzig.

Crystal Palace peut encore tenter sa chance

Un léger suspense demeure toutefois. Crystal Palace, qui suivait également le dossier depuis plusieurs semaines, pourrait encore tenter une offensive de dernière minute. Mais à l’heure actuelle, Brentford tient clairement la corde et dispose d’une longueur d’avance dans les négociations. Sauf retournement de situation, Mamadou Sangaré est désormais attendu en Angleterre dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale et finaliser son engagement avec les Bees. Pour le RC Lens, ce transfert record va offrir une marge de manœuvre financière importante afin de poursuivre son mercato estival et renforcer l’effectif de Dino Toppmöller.

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