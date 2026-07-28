Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Mamadou Sangaré serait en contact très avancé avec Brentford. Le milieu malien du RC Lens pourrait être vendu pour un montant record de quelque 48 M€.

Le RC Lens se rapproche peut-être de la plus grosse vente de son histoire. Comme annoncé lundi soir chez But!, le dossier Mamadou Sangaré s’accélère en coulisses, lui qui suscite de très fortes convoitises en Premier League. Selon L’Équipe, le milieu malien de 24 ans est en contacts très avancés avec Brentford, neuvième du dernier championnat anglais.

Un transfert à 48 M€ pour le RC Lens ?

Les discussions entre les deux clubs se seraient intensifiées ces dernières semaines, les dirigeants lensois souhaitant obtenir un montant à la hauteur de l’importance prise par Sangaré dans l’effectif de Dino Toppmöller. Aucun accord définitif n’avait encore été trouvé ce mardi soir, mais les négociations avanceraient dans le bon sens. Le transfert pourrait atteindre près de 48 millions d’euros, un montant qui ferait de Mamadou Sangaré la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens. Le milieu dépasserait ainsi Loïs Openda, transféré au RB Leipzig contre environ 40 millions d’euros.

Palace et Tottenham à l’affût

Le dossier est toutefois loin d’être totalement bouclé. Crystal Palace, désormais entraîné par Pierre Sage, suit également la situation de l’international malien et pourrait encore venir perturber les discussions en formulant une offre supérieure. Tottenham serait également dans le coup. Le RC Lens, qui anticipe déjà un éventuel départ, travaille parallèlement sur plusieurs pistes afin de renforcer son entrejeu avant la reprise de la saison. Noah Cadiou (FC Lorient) en fait partie.