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FRANCE

ASSE : une embuscade attend les Verts de Cathro avant la reprise de la Ligue 2

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 21:00
Ian Cathro (ASSE)

Une semaine avant de démarrer sa saison de L2 à Sochaux, l’ASSE affrontera ce samedi (18h) une équipe de Venise en pleine forme. 

L’ASSE va passer un sérieux test avant le début du championnat de Ligue 2. Les hommes d’Ian Cathro affronteront en effet ce samedi (18h), à Thonon-les-Bains, une équipe de Venise particulièrement impressionnante depuis le début de sa préparation estivale.

Venise en pleine bourre cet été 

Dans la continuité de sa montée en Serie A, le club italien a remporté ses trois premiers matches amicaux avec autorité : 4-2 contre Dolomiti Bellunesi, 8-0 face à Vis Pesaro 1898, puis 3-0 contre le Galatasaray de Victor Osimhen.

Face au champion de Turquie, les Vénitiens ont laissé le ballon à leur adversaire avant de frapper trois fois en seconde période. Grand artisan de ce succès, l’attaquant John Yeboah a ouvert le score, provoqué le penalty du break et offert une passe décisive sur le troisième but.

Des cartons à tous ses adversaires ! 

L’international équatorien, resté muet lors de la Coupe du monde 2026, semble avoir retrouvé toute son efficacité à l’approche de la reprise. Pour Ian Cathro et l’ASSE, cette opposition représente un excellent révélateur avant le lancement du championnat. 

Les Verts devront afficher davantage de maîtrise et de solidité pour espérer faire tomber une formation vénitienne qui avance, pour l’instant, à un rythme impressionnant. Une excellent test avant d’entamer la saison de Ligue 2.

ASSE

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