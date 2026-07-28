En plein match de Como Cup entre le RC Lens et Crystal Palace ce mardi (3-0), on a appris que le verdict de la blessure de Samson Baidoo était connu.

Le RC Lens connaît enfin la nature de la blessure de Samson Baidoo. Touché face au Sporting Charleroi ce week-end (2-2), le défenseur lensois va bel et bien devoir observer une période d’indisponibilité. Sorti en seconde période lors de cette rencontre amicale, Baidoo avait rapidement suscité l’inquiétude.

Une absence de plusieurs semaines pour Baidoo ?

À l’issue du match, Dino Toppmöller avait indiqué attendre les résultats des examens médicaux avant de se prononcer. Il aura finalement fallu patienter jusqu’à ce mardi. En plein match de Como Cup remporté par le RC Lens face à Crystal Palace (3-0), Ligue 1+ a révélé les premières conclusions du staff médical.

Sans communiquer davantage de précisions, la chaîne du ballon rond a indiqué que Samson Baidoo souffrait d’une « blessure musculaire qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. »

Le RC Lens n’a pas encore communiqué

Un coup dur pas encore officiel pour le défenseur de 22 ans, qui espérait profiter de la préparation estivale pour monter en puissance avant le début de la saison, lui qui avait déjà manqué plusieurs semaines de compétition lors de l’exercice écoulé.

Cette absence intervient alors que Dino Toppmöller cherche encore à stabiliser sa défense et à installer ses automatismes. Le technicien lensois devra donc composer sans Baidoo pendant une partie importante de la préparation. Le RC Lens devrait désormais communiquer plus précisément sur la durée de son indisponibilité dans les prochains jours.