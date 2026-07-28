La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que l’OL semblait en pole, Nabil Bentaleb (31 ans) n’a toujours pas réglé son avenir au mercato.

Récemment annoncé proche de l’OL, Nabil Bentaleb n’a toujours pas tranché pour son avenir. Le milieu international algérien de 31 ans dispose aujourd’hui de plusieurs options sur la table.

Bentaleb réfléchit encore à son avenir

Libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC, Bentaleb continue de susciter l’intérêt de nombreux clubs. Selon Onze Mondial, les Dogues lui ont transmis une proposition afin de poursuivre l’aventure dans le Nord. Mais le LOSC n’est pas seul sur le dossier.

L’OL est également passé à l’action avec une offre concrète. Toujours selon la même source, l’entraîneur portugais Paulo Fonseca s’est directement entretenu avec le joueur afin de lui présenter son projet sportif il y a déjà quelques jours.

L’OM désormais distancé ?

En parallèle, Nabil Bentaleb étudie plusieurs propositions venues du Qatar et d’Arabie saoudite, où son profil expérimenté est particulièrement apprécié. Ces offres pourraient rebattre totalement les cartes dans un dossier qui semblait pourtant s’orienter vers la Ligue 1 il y a encore quelques semaines.

Du côté de l’OM, la piste paraît aujourd’hui nettement refroidie. Toujours d’après Onze Mondial, le club phocéen semble désormais décroché dans ce dossier. L’avenir de Nabil Bentaleb reste donc totalement ouvert. Entre une prolongation au LOSC, un nouveau défi à l’OL ou un départ vers le Golfe, le milieu algérien prendra sa décision dans les prochaines semaines.