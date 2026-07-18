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FRANCE

OM Mercato : la réponse d’Ethan Mbappé à la rumeur Marseille

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 08:00
Ethan Mbappé sous le maillot du LOSC

En story de son compte Instagram, Ethan Mbappé (LOSC) semble avoir répondu à la rumeur l’envoyant à l’OM.

Ces derniers jours, une étonnante rumeur a vu le jour du côté de l’OM. Selon BFM Marseille, le club phocéen s’intéresserait à Ethan Mbappé pour renforcer son attaque Le nouvel entraîneur marseillais, Bruno Genesio, connaît bien le joueur de 19 ans pour l’avoir dirigé au LOSC entre 2024 et 2026.

Ethan Mbappé vers une prolongation au LOSC ?

Mais il paraît difficile d’imaginer le frère de Kylian Mbappé rejoindre l’Olympique de Marseille, lui qui a été formé au Paris Saint-Germain. En story de son compte Instagram, Ethan Mbappé semble d’ailleurs avoir répondu à cette rumeur. L’ailier lillois a partagé une photo de lui sous le maillot du LOSC accompagnée d’un émoji « yeux », suivi de cœurs rouges et blancs. De nombreux supporters de Lille estiment ainsi qu’Ethan Mbappé tease une prolongation chez les Dogues avec cette story, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2027 avec le club nordiste.

Une arrivée à l’OM ne semble donc pas être à l’ordre du jour pour Ethan Mbappé, et la rumeur devrait rapidement être définitivement démentie.

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