PSG Mercato : réunion reportée pour Bouaddi (LOSC), Létang a fixé un prix totalement fou

Le dossier Ayyoub Bouaddi s’accélère entre le PSG et le LOSC, mais Lille durcit sa position. Olivier Létang a livré un message fort sur la valeur du jeune milieu de 18 ans.

Le PSG fait partie des clubs les plus attentifs à la situation d’Ayyoub Bouaddi. À seulement 18 ans, le milieu du LOSC qui brille au Mondial avec le Maroc s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste, au point de devenir une cible sérieuse pour la direction sportive parisienne. En effet, le club de la capitale suit le joueur depuis plusieurs mois, même si RMC rapportait que Paris n’envisageait pas de remodeler son milieu cet été, hors départ.

De son côté, le LOSC a adopté une position très ferme, avec notamment un gros indice lâché par Olivier Létang pour Eurosport : « Combien ont été vendus des joueurs comme Elliott Anderson (135M€) ou Sandro Tonali (115M€) qui sont beaucoup plus âgés, mais sans marge de progression ? Vous avez donc une idée de la valeur d’Ayyoub, qui a un profil unique à seulement 18 ans ». Ce qui en dit long sur le prix attendu par le LOSC…

Une réunion PSG–LOSC reportée

Dans ce dossier, une réunion entre le PSG et le LOSC, initialement attendue plus tôt, aurait été reportée à la fin de semaine prochaine, selon PSGINSIDE-ACTUS. Dans la réflexion du PSG, Bouaddi représente un investissement d’avenir autant qu’un pari sportif immédiat. Son profil technique, sa maturité précoce et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles du milieu en font une cible rare sur le marché.

Mais la concurrence est déjà présente, avec plusieurs grands clubs européens également positionnés, ce qui pourrait rapidement transformer le dossier en enchère internationale. Sans trop s’avancer, on peut tout de même imaginer que Lille battra aisément son record de vente depuis Nicolas Pépé en 2019.