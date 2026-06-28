PSG Mercato : changement de cap à Paris, Bouaddi écarté au profit de Diomandé !

Alors que le PSG est annoncé sur plusieurs jeunes talents cet été, un gros démenti est tombé concernant Ayyoub Bouaddi. En parallèle, le club de la capitale avance concrètement sur le dossier Yan Diomandé.

Annoncé parmi les prétendants d’Ayyoub Bouaddi ces dernières semaines, le PSG ne compte finalement pas recruter le milieu de terrain du LOSC cet été. Selon les informations de RMC Sport, le club parisien n’envisage pas de renforcer son entrejeu, sauf départ totalement inattendu.

Pourtant, l’international marocain séduit en interne et apprécie lui aussi le projet parisien. Mais à ce stade, les dirigeants du PSG ont d’autres priorités sur le marché des transferts.

De son côté, Lille reste ferme. Olivier Létang réclame au minimum 70 millions d’euros pour son joyau et privilégierait, en cas de vente, un prêt dans la foulée afin que le joueur poursuive sa progression une saison supplémentaire dans le Nord. Manchester City, Manchester United, Arsenal et le Bayern Munich figurent parmi les principaux prétendants.

Le PSG accélère sur Yan Diomandé

En revanche, le PSG avance bien sur un autre dossier offensif. D’après les informations exclusives de Fabrice Hawkins (RMC Sport), Yan Diomandé et le club de la capitale ont trouvé un accord pour un contrat de cinq saisons.

Après avoir obtenu le feu vert de l’international ivoirien, les dirigeants parisiens vont désormais entamer les négociations avec le RB Leipzig afin de tenter de boucler le transfert. Toujours selon le journaliste de RMC Sport, Diomandé privilégie le PSG plutôt que Liverpool, pourtant également très intéressé par son profil.

Luis Campos privilégie le secteur offensif

Ce double dossier confirme la stratégie du PSG sur ce mercato. Alors que le milieu de terrain ne devrait pas être renforcé en l’absence de départ, Luis Campos concentre ses efforts sur le secteur offensif avec Yan Diomandé, considéré comme l’une des plus grandes révélations de la saison.

Le dossier Bouaddi semble donc refermé pour cet été, tandis que celui de Diomandé entre dans une phase décisive avec l’ouverture imminente des discussions entre le PSG et le RB Leipzig.