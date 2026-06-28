PSG Mercato : Paris n’attend qu’une seule chose pour foncer sur une sensation du Mondial

Sensation de la Coupe du monde 2026, l’ailier de Leipzig Yan Diomandé attire les convoitises, et le PSG suit le dossier de près mais temporise encore en attendant la décision du joueur.

Le PSG continue d’activer plusieurs pistes offensives pour renforcer son secteur d’attaque cet été. Selon des informations de RMC Sport, le club de la capitale s’intéresse bel et bien à Yan Diomandé, l’ailier ivoirien de 19 ans, auteur d’une saison remarquée avec le RB Leipzig et particulièrement en vue lors de la Coupe du monde 2026.

Un profil très courtisé sur le marché européen

Auteur de 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Yan Diomandé s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Ses performances en sélection ivoirienne ont confirmé son statut de révélation du Mondial, attirant l’attention de plusieurs cadors.

Parmi les clubs intéressés, Liverpool apparaît comme le plus avancé dans ce dossier. Les Reds ont déjà entamé des discussions avec le RB Leipzig et ont même formulé une première offre estimée à près de 100 millions d’euros, refusée par le club allemand.

Le PSG attend le choix du joueur

De son côté, le PSG reste en embuscade mais adopte une approche plus prudente. D’après RMC Sport, les dirigeants parisiens n’ont pas encore formulé d’offre officielle et attendent avant tout la décision du joueur.

Le club de la capitale conditionne son offensive à un signal clair de Diomandé. Si l’international ivoirien donne sa priorité au projet parisien, le PSG pourrait alors accélérer immédiatement les négociations avec Leipzig.

Une bataille à trois qui s’annonce intense

Alors que Liverpool pousse fortement, que Leipzig reste ferme sur ses exigences financières et que le PSG temporise, l’avenir de Yan Diomandé devrait rapidement se jouer.

Le joueur, lui, n’a pas encore dévoilé sa préférence, laissant planer une incertitude totale sur l’issue de ce dossier majeur du mercato estival 2026.