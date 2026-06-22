PSG Mercato : l’arrivée de Yan Diomandé prend un sérieux coup de froid

Le PSG garde un œil sur Yan Diomandé, mais les conditions d’un éventuel transfert deviennent de plus en plus difficiles à réunir.

Alors que le PSG continue de préparer activement son mercato estival, le dossier Yan Diomandé connaît un net ralentissement. Toujours apprécié par la cellule de recrutement parisienne, le jeune ailier ivoirien du RB Leipzig ne constitue plus aujourd’hui une priorité absolue pour les dirigeants franciliens, comme le rapporte PSGINSIDE-ACTUS.

Le principal frein concerne l’aspect financier. Le club allemand valoriserait son joueur aux alentours de 100 millions d’euros, un montant jugé particulièrement élevé par les décideurs parisiens. En interne, certains responsables estiment qu’un tel investissement pourrait réduire considérablement la marge de manœuvre du PSG sur d’autres dossiers stratégiques de l’été.

Une concurrence XXL

La concurrence s’annonce également féroce. Liverpool figure parmi les clubs les plus actifs sur ce dossier et aurait déjà tenté sa chance auprès du RB Leipzig, tandis que Chelsea, Manchester United, Tottenham et le Bayern Munich suivent eux aussi la progression du joueur avec attention.

Dans ce contexte, le PSG semble avoir perdu un peu de terrain dans la course à la signature de l’international ivoirien. Pour autant, aucune décision définitive n’a été prise. Aucun prétendant n’a encore trouvé d’accord avec Leipzig ou avec le clan du joueur, laissant la porte ouverte à un éventuel retour de Paris dans les discussions.

Une piste devenue bien plus complexe

Auteur d’une saison remarquée en Bundesliga, Yan Diomandé continue de susciter l’intérêt des plus grands clubs européens grâce à son explosivité, sa capacité de percussion et son potentiel de progression. À seulement 19 ans, il est considéré comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs du marché.

Le PSG poursuit donc sa veille sur le dossier tout en avançant parallèlement sur plusieurs alternatives. Si la piste n’est pas totalement abandonnée, elle apparaît aujourd’hui bien plus complexe qu’il y a encore quelques semaines. Le feuilleton est loin d’être terminé, mais Paris devra probablement faire face à une concurrence accrue et à des exigences financières importantes pour espérer boucler cette opération.