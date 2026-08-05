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FRANCE

PSG : un détail va changer sur le nouveau maillot à Majorque

Par Wladimir DELCROS - 5 Août 2026, 17:41
PSG : un détail va changer sur le nouveau maillot à Majorque

Le PSG dispute ce mercredi soir son premier match amical de la saison 2026-2027 sur la pelouse du Real Majorque. Pour l’occasion, les Parisiens vont étrenner leur nouvelle tenue extérieure, avec une particularité au-dessus du blason.

Le maillot extérieur lancé à Majorque

Après avoir dévoilé son nouveau maillot domicile face à Brest en fin de saison dernière, le PSG va présenter sa tenue extérieure. Les couleurs traditionnelles rouge et noir de Majorque empêchent en effet les hommes de Luis Enrique d’évoluer avec leur tunique principalement bleue, marquée par une large bande rouge.

Selon les informations de CulturePSG, Paris portera donc son ensemble blanc dévoilé le 27 juin. Celui-ci comporte une bande centrale composée de fines rayures verticales, avec un dégradé allant du rouge au bleu marine.

Les deux étoiles absentes du blason

Cette première sortie se fera sans les deux étoiles placées au-dessus du logo parisien. Leur absence s’explique par le caractère amical de la rencontre. Elles devraient faire leur retour dans une semaine, lorsque le PSG affrontera Aston Villa en Supercoupe d’Europe.

La saison dernière, le club de la capitale avait déjà adapté son maillot au contexte européen. Une étoile avait été arborée contre Tottenham dans cette même compétition, puis durant tous les matches de Ligue des champions 2025-2026. Un détail qui participe désormais à l’identité des différentes tenues du PSG.

Kang-in Lee au centre des retrouvailles

Ce déplacement possède aussi une dimension particulière pour Kang-in Lee, passé par Majorque avant de rejoindre le PSG. Foot Mercato présente même le milieu offensif sud-coréen comme le responsable de l’organisation de cette rencontre amicale.

Entre le retour de Lee aux Baléares et la première apparition de ce maillot blanc, ce rendez-vous lancé à 21 heures donnera le coup d’envoi de la saison parisienne.

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