En quête d’un gardien au mercato estival, le PSG a tenté une approche pour Robin Risser (RC Lens, 21 ans).

Le PSG continue d’explorer plusieurs pistes pour renforcer son poste de gardien. Si Zion Suzuki reste la priorité du club de la capitale, le PSG aurait également pris des renseignements sur Robin Risser.

Le PSG garde un œil sur Robin Risser

Selon L’Équipe, le PSG suit bien la situation du RC Lens. Le jeune gardien de l’équipe de France aurait attiré l’attention des dirigeants parisiens grâce à son potentiel et à ses performances depuis son arrivée dans le Nord. Mais à ce stade, le PSG n’aurait pas engagé de discussions avancées avec Lens. Le club de la capitale poursuit surtout son travail d’observation tout en avançant sur d’autres dossiers.

Toujours selon L’Équipe, Robin Risser se serait entendu avec les dirigeants lensois pour rester au moins une saison supplémentaire. Une décision qui permet au gardien de poursuivre sa progression dans un environnement qu’il connaît et de continuer à gagner en expérience. Le RC Lens compte donc conserver son jeune portier, qui pourrait prendre une place de plus en plus importante dans la hiérarchie au cours de la saison. Mais cet accord laisse également entendre qu’un départ pourrait être envisagé à plus long terme si une offre importante venait à arriver.

Suzuki prioritaire au PSG

Le PSG continue surtout d’avancer sur la piste menant à Zion Suzuki. Le gardien japonais aurait déjà trouvé un accord avec Paris autour d’un contrat de cinq ans. Les discussions se poursuivraient avec Parme afin de finaliser son transfert. Une fois recruté, Suzuki pourrait être prêté à la Juventus dès cette saison afin de poursuivre son développement et de bénéficier d’un temps de jeu régulier. Cette solution permettrait au PSG de conserver plusieurs options pour l’avenir tout en suivant l’évolution de ses différents gardiens.

Si Zion Suzuki rejoint le PSG, le club de la capitale compterait alors six gardiens sous contrat professionnel. Une situation qui pourrait provoquer plusieurs mouvements dans les prochains mois. Pour Robin Risser, l’intérêt parisien confirme en tout cas sa progression. Mais son avenir immédiat semble désormais tracé : il devrait rester au RC Lens afin de poursuivre son développement avant d’envisager un nouveau défi.