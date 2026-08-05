Sur le départ de l’OM, Nayef Aguerd (30 ans) pourrait se rapprocher de son ancien club au mercato estival.

Le dossier Nayef Aguerd connaît un nouveau tournant à l’OM. Le défenseur central de 30 ans a notamment été annoncé dans le viseur d’Al-Sadd, tandis que le Stade Rennais, autre ancien club du joueur, aurait également étudié sa situation.

Aguerd donne son feu vert pour un retour

Selon Foot Mercato, c’est désormais la Real Sociedad qui semble vouloir passer à l’action. Le club basque connaît parfaitement Aguerd, qui avait évolué à Saint-Sébastien lors de la saison 2024-2025 sous la forme d’un prêt en provenance de West Ham. Le Marocain s’était alors imposé comme l’un des cadres de la défense et avait laissé une excellente impression.

La Real Sociedad aurait accéléré ces dernières heures afin de faire revenir son ancien défenseur. L’intérêt serait réciproque. Arrivé à l’OM il y a un an contre environ 23 millions d’euros, Nayef Aguerd aurait donné son accord pour retrouver la Liga et rejoindre à nouveau Saint-Sébastien.

Si La Tribune Olympienne assure qu’il souhaitait rester à l’OM, le projet sportif basque pourrait jouer un rôle important dans sa réflexion. Vainqueur de la dernière Copa del Rey, la Real Sociedad disputera l’Europa League et souhaite poursuivre sa progression sous les ordres de Pellegrino Matarazzo.

Ce nouveau rebondissement intervient dans un contexte particulier pour l’OM. Le club phocéen cherche à réduire la taille de son effectif et reste attentif aux offres concernant plusieurs joueurs. Nayef Aguerd avait notamment disposé d’une clause libératoire fixée à 15 millions d’euros jusqu’au 31 juillet, mais celle-ci a désormais expiré.

La Juve ne lâche pas Balerdi

Les discussions entre Marseille et la Real Sociedad sont actuellement en cours. Reste désormais à trouver un accord sur les modalités de l’opération. L’OM devra également déterminer si l’offre basque correspond à ses attentes financières pour un joueur recruté à prix fort seulement un an plus tôt.

Si Aguerd venait à quitter Marseille, Bruno Genesio perdrait un défenseur expérimenté et devrait probablement réclamer un renfort supplémentaire dans l’axe. Le dossier pourrait donc avoir des conséquences importantes sur la fin du mercato olympien. Entre l’intérêt d’Al-Sadd, les pistes saoudiennes et désormais le retour de la Real Sociedad, l’avenir du défenseur marocain reste particulièrement ouvert. Mais avec le feu vert du joueur, le club basque pourrait avoir pris une longueur d’avance.

Par ailleurs, Sébastien Vidal annonce que la Juventus n’abandonne pas la piste Leonardo Balerdi. Le capitaine de l’OM reste dans les options étudiées pour renforcer la défense, même si le dossier dépend d’abord d’autres priorités du club turinois. Aucune offre n’a encore été transmise mais la situation pourrait évoluer avant la fin du mercato.