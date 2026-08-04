Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Ange Lago (21 ans), sur qui Bruno Genesio semblait compter à l’OM cette saison, va signer prochainement à Clermont.

Bruno Genesio semblait compter sur lui pour cette saison mais l’aventure d’Ange Lago à l’OM touche déjà à sa fin.

Lago va poursuivre sa progression à Clermont

Le jeune attaquant ivoirien de 21 ans va prochainement quitter le club phocéen pour rejoindre Clermont. Une décision qui peut surprendre alors que les premiers échos de la préparation estivale étaient plutôt positifs concernant le jeune avant-centre. Selon Foot Mercato, Ange Lago est très proche de s’engager avec Clermont. L’opération devrait se conclure sous la forme d’un transfert définitif.

L’attaquant ivoirien avait pourtant profité de la préparation pour montrer ses qualités. Il avait notamment trouvé le chemin des filets lors du match amical remporté par l’OM face à Yamoussoukro FC (3-0), confirmant les promesses entrevues avec la réserve marseillaise. Mais avec une concurrence importante dans le secteur offensif, le club olympien a choisi de privilégier un départ permettant au joueur d’obtenir davantage de responsabilités.

Un profil qui a séduit l’OM et Clermont

Arrivé à Marseille après son passage par la Foot Academy, Ange Lago s’était progressivement imposé comme un élément intéressant au sein de la réserve. La saison dernière en National 2, il a inscrit 8 buts en 20 rencontres, après avoir déjà marqué 6 buts en 15 matchs lors de l’exercice précédent. Capable d’évoluer comme avant-centre ou en soutien d’un attaquant, il possède un profil polyvalent qui a convaincu Clermont de miser sur lui.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027, Lago avait également découvert le plus haut niveau avec deux apparitions en Ligue 1 sous le maillot marseillais. À 21 ans, son départ vers Clermont représente surtout une opportunité de franchir un nouveau cap avec un temps de jeu supérieur et un rôle plus important. Pour Bruno Genesio, c’est néanmoins une petite perte dans un effectif où les jeunes talents doivent également servir de solutions pour compléter le groupe.