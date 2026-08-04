À LA UNE DU 4 AOûT 2026
[10:40]FC Nantes Mercato : coup dur de dernière minute pour Zouaoui ! 
[10:20]ASSE, FC Nantes Mercato : l’OM renforce un rival des Verts et des Canaris en L2 avec une petite merveille !
[10:08]Flashback, il y a un an : Quand le dossier Bouchouari enflammait l’ASSE… et que le mercato rêvait plus grand
[10:00]PSG Mercato : un accord est tombé, une nouvelle recrue à 40 M€ bientôt à Paris !
[09:40]OM, OL, Stade Rennais Mercato : Mastantuono (Real Madrid) a trouvé son nouveau club 
[09:20]ASSE Mercato : un énorme indice rapproche Camilo Mena de Saint-Étienne !
[09:00]OM Mercato : rebondissements de dernière minute pour Aguerd et Medina !
[08:40]FC Nantes : le couperet est tombé pour la vente du club
[08:20]RC Lens : Sage se casse les dents pour Ganiou, Lens réclame une fortune !
[08:00]Stade Rennais Mercato : Cresswell pousse deux joueurs dehors, l’OM dans la boucle ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : rebondissements de dernière minute pour Aguerd et Medina !

Par Bastien Aubert - 4 Août 2026, 09:00
Lionel Messi (Argentine)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Sur la grille des départs de l’OM au mercato, Nayef Aguerd et Facundo Medina ne sont pas certains de rester à Marseille cet été. 

Le chantier défensif reste l’un des grands dossiers du mercato marseillais. Alors que Bruno Genesio prépare la nouvelle saison, l’OM pourrait perdre plusieurs éléments importants en défense centrale. Nayef Aguerd et Facundo Medina disposent de pistes concrètes, mais leur avenir est encore loin d’être définitivement réglé.

Aguerd vers le Qatar 

Recruté pour 23 millions d’euros en provenance de West Ham l’été dernier, Nayef Aguerd pourrait rejoindre Al-Sadd. Selon L’Équipe, le club marseillais aurait négocié un prêt payant de 4 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat obligatoire fixée à 11 millions d’euros. L’opération permettrait également à l’OM d’économiser le salaire du défenseur marocain, estimé entre 5 et 5,5 millions d’euros bruts par saison.

Le projet qatari n’était pas forcément la priorité d’Aguerd, mais le joueur ne serait pas opposé à cette nouvelle expérience. Cependant, le dossier se serait récemment compliqué. Al-Sadd ferait actuellement l’objet d’une interdiction de recrutement, ce qui pourrait retarder ou remettre en question la finalisation du transfert. Le défenseur dispose également d’une autre proposition sous la forme d’un prêt, venue cette fois d’un club saoudien. De son côté, Facundo Medina concentre les offres les plus intéressantes.

Le Bayer Leverkusen aurait proposé 20 millions d’euros pour le défenseur argentin, récent finaliste de la Coupe du monde. Mais l’OM espérerait récupérer davantage pour un joueur recruté autour de 20 millions d’euros en provenance du RC Lens l’été dernier. Le club allemand pourrait toutefois revoir ses priorités. Proche de recruter Miguel Gutiérrez, le piston gauche espagnol de Naples, Leverkusen disposerait de deux enveloppes distinctes. Mais la concurrence et le risque de surenchère pourraient pousser le Bayer à modifier ses plans dans le secteur défensif.

Medina prêt à rester à l’OM !

Contrairement à Aguerd, Facundo Medina ne semble pas forcément déterminé à quitter l’OM. Le défenseur de 27 ans serait disposé à rester en Provence pour poursuivre l’aventure sous les ordres de Bruno Genesio. Une situation qui pourrait faire réfléchir les dirigeants marseillais, surtout si le Bayer Leverkusen refuse d’augmenter son offre.

Alors que l’OM espère remodeler son effectif, les dossiers Aguerd et Medina restent particulièrement incertains. Le départ du Marocain dépend désormais de la situation d’Al-Sadd et de la concurrence saoudienne. Celui de l’Argentin pourrait être remis en question si Leverkusen ne répond pas aux exigences financières marseillaises. Deux coups de théâtre restent donc possibles avant la fermeture du mercato.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot