Sur la grille des départs de l’OM au mercato, Nayef Aguerd et Facundo Medina ne sont pas certains de rester à Marseille cet été.

Le chantier défensif reste l’un des grands dossiers du mercato marseillais. Alors que Bruno Genesio prépare la nouvelle saison, l’OM pourrait perdre plusieurs éléments importants en défense centrale. Nayef Aguerd et Facundo Medina disposent de pistes concrètes, mais leur avenir est encore loin d’être définitivement réglé.

Aguerd vers le Qatar

Recruté pour 23 millions d’euros en provenance de West Ham l’été dernier, Nayef Aguerd pourrait rejoindre Al-Sadd. Selon L’Équipe, le club marseillais aurait négocié un prêt payant de 4 millions d’euros, accompagné d’une option d’achat obligatoire fixée à 11 millions d’euros. L’opération permettrait également à l’OM d’économiser le salaire du défenseur marocain, estimé entre 5 et 5,5 millions d’euros bruts par saison.

Le projet qatari n’était pas forcément la priorité d’Aguerd, mais le joueur ne serait pas opposé à cette nouvelle expérience. Cependant, le dossier se serait récemment compliqué. Al-Sadd ferait actuellement l’objet d’une interdiction de recrutement, ce qui pourrait retarder ou remettre en question la finalisation du transfert. Le défenseur dispose également d’une autre proposition sous la forme d’un prêt, venue cette fois d’un club saoudien. De son côté, Facundo Medina concentre les offres les plus intéressantes.

Le Bayer Leverkusen aurait proposé 20 millions d’euros pour le défenseur argentin, récent finaliste de la Coupe du monde. Mais l’OM espérerait récupérer davantage pour un joueur recruté autour de 20 millions d’euros en provenance du RC Lens l’été dernier. Le club allemand pourrait toutefois revoir ses priorités. Proche de recruter Miguel Gutiérrez, le piston gauche espagnol de Naples, Leverkusen disposerait de deux enveloppes distinctes. Mais la concurrence et le risque de surenchère pourraient pousser le Bayer à modifier ses plans dans le secteur défensif.

Medina prêt à rester à l’OM !

Contrairement à Aguerd, Facundo Medina ne semble pas forcément déterminé à quitter l’OM. Le défenseur de 27 ans serait disposé à rester en Provence pour poursuivre l’aventure sous les ordres de Bruno Genesio. Une situation qui pourrait faire réfléchir les dirigeants marseillais, surtout si le Bayer Leverkusen refuse d’augmenter son offre.

Alors que l’OM espère remodeler son effectif, les dossiers Aguerd et Medina restent particulièrement incertains. Le départ du Marocain dépend désormais de la situation d’Al-Sadd et de la concurrence saoudienne. Celui de l’Argentin pourrait être remis en question si Leverkusen ne répond pas aux exigences financières marseillaises. Deux coups de théâtre restent donc possibles avant la fermeture du mercato.