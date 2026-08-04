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FRANCE

FC Nantes : le couperet est tombé pour la vente du club

Par Bastien Aubert - 4 Août 2026, 08:40
Waldemar Kita (FC Nantes)

Les dernières rumeurs autour de la vente du FC Nantes ont relancé un dossier très prisé auprès des supporters des Canaris.

Les spéculations continuent d’alimenter l’actualité du FC Nantes mais les supporters des Canaris restent très partagés sur l’avenir du club. La question d’une vente revient régulièrement sur la table, mais la confiance semble s’éroder au fil des mois.

Les supporters du FC Nantes sceptiques sur une vente

But! a lancé un sondage auprès de sa communauté nantaise avec une question simple : « Croyez-vous à une vente du FC Nantes ? » Les résultats sont assez révélateurs :

  • Non : 58,9 %
  • Oui : 41,1 %

Une majorité de supporters ne croit donc pas à une vente imminente du club détenu par Waldemar Kita

Ce sondage a provoqué de nombreuses réactions chez les amoureux des Canaris. Si certains espèrent toujours voir arriver un nouveau projet à la tête du FC Nantes, beaucoup estiment désormais que ce scénario reste très compliqué à court terme. Pour une partie des supporters, une éventuelle vente pourrait surtout dépendre d’un retour du club en Ligue 1. 

Kita toujours au centre des discussions

La montée pourrait en effet permettre de revaloriser l’institution et rendre le dossier plus attractif pour de potentiels investisseurs. Après une saison difficile conclue par une descente en Ligue 2, le FC Nantes doit désormais se concentrer sur son objectif sportif principal : retrouver rapidement l’élite. Depuis plusieurs années, l’avenir du FC Nantes est régulièrement associé à la question d’un changement de propriétaire. 

Mais entre les rumeurs, les démentis et les conditions économiques nécessaires, le dossier peine à avancer concrètement. En attendant une éventuelle évolution, Waldemar Kita reste aux commandes et Michel Der Zakarian doit désormais mener la mission remontée avec les Canaris. Pour les supporters nantais, la priorité semble donc claire : retrouver la Ligue 1 avant d’espérer un véritable tournant au sommet du club.

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