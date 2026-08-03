S’il a démenti les dernières rumeurs évoquant une vente imminente du FC Nantes, Wademar Kita pourrait voir sa réflexion avancer dans le temps…

L’avenir du FC Nantes reste au centre des discussions. Malgré les informations évoquant un possible changement de propriétaire, Waldemar Kita a tenu à démentir toute avancée concrète concernant une vente du club. Mais en coulisses, la question de son départ continue d’alimenter les débats.

Une vente difficile sans remontée du FC Nantes

Selon une source proche du dossier interrogée par La Tribune, la valeur du FC Nantes serait fortement liée à sa situation sportive. « Une fois retranchés les actifs joueurs, Waldemar Kita ne pourra obtenir qu’un maximum de 40 millions d’euros. Je ne pense pas qu’il remontera avant de remonter en L1 », analyse un connaisseur des arcanes. Une analyse qui laisse entendre que le propriétaire nantais pourrait attendre une meilleure situation avant d’envisager une vente. Le retour dans l’élite représenterait forcément un argument financier majeur pour valoriser le club.

Dans cette équation, les actifs sportifs occupent une place centrale. Des joueurs comme Tylel Tati représentent aujourd’hui des éléments capables de faire grimper la valeur globale du club grâce à leur potentiel sur le marché des transferts. Mais sans ces actifs, la valorisation du FC Nantes resterait limitée. Une situation qui pourrait pousser Waldemar Kita à patienter encore avant de transmettre le club.

Kita pourrait attendre la L1

Après sa descente en Ligue 2, le FC Nantes doit désormais retrouver une dynamique sportive. Pour Waldemar Kita, une remontée rapide en Ligue 1 pourrait changer considérablement la donne. Droits TV, attractivité sportive et valeur commerciale : tous ces éléments pèseraient dans une éventuelle négociation. Le scénario d’un départ immédiat semble donc moins évident qu’annoncé.

Pour le moment, aucune vente n’est actée et Waldemar Kita reste aux commandes du FC Nantes mais le débat autour de son avenir ne devrait pas disparaître. Entre la volonté supposée de certains investisseurs et l’intérêt du propriétaire nantais à attendre une meilleure valorisation, le futur du club reste plus que jamais lié aux performances sportives des prochaines saisons.