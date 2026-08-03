OL : Lyon est déjà fixé pour la suite en Ligue des Champions

L’Olympique Lyonnais connaît déjà son adversaire potentiel pour le prochain tour de qualification de la Ligue des Champions. Mais avant de penser à la suite, les hommes de Paulo Fonseca devront impérativement écarter le Sparta Prague.

L’OL entre dans une période décisive de sa préparation. À quelques heures de son rendez-vous européen face au Sparta Prague, le club lyonnais sait désormais ce qui l’attend en cas de qualification.

Fenerbahçe ou Sturm Graz au prochain tour

En cas de victoire contre le Sparta Prague, l’Olympique Lyonnais affrontera le vainqueur de la confrontation entre Fenerbahçe et le Sturm Graz au prochain tour de qualification pour la Ligue des Champions.

Un tirage qui promet un nouvel obstacle relevé pour les Lyonnais.

Fenerbahçe dispose d’un effectif expérimenté et d’une forte culture européenne, tandis que le Sturm Graz représente une formation solide et habituée aux grands rendez-vous continentaux.

Le Sparta reste la priorité

Avant de se projeter sur un éventuel duel contre le club turc ou la formation autrichienne, l’OL doit toutefois franchir l’obstacle tchèque.

Paulo Fonseca espère notamment pouvoir compter sur Loïs Openda, dont la montée en puissance pourrait offrir une solution supplémentaire dans le secteur offensif.

La récente lourde défaite en match amical face au Betis Séville (0-4) a rappelé que l’effectif lyonnais avait encore du travail avant cette première grande échéance de la saison.

Un parcours déjà exigeant

Lyon connaît donc la suite de son parcours, mais rien n’est encore acquis.

Une qualification contre le Sparta Prague ouvrirait la porte à une nouvelle double confrontation potentiellement très compliquée face à Fenerbahçe ou au Sturm Graz.

L’OL devra avancer étape par étape pour espérer poursuivre son aventure vers la phase principale de la Ligue des Champions.