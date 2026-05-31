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À peine la deuxième Ligue des Champions remportée que le débat est déjà lancé autour d’un possible triplé européen du PSG. Entre effectif XXL, Luis Enrique et un mercato qui s’annonce explosif, l’intelligence artificielle a calculé les probabilités d’un nouveau sacre parisien dès la saison prochaine. Le résultat risque de faire beaucoup parler.

Le PSG n’a même pas encore totalement terminé ses célébrations que l’Europe du football se projette déjà sur la prochaine édition de la Ligue des Champions. Après deux titres consécutifs, le club parisien entre dans une nouvelle dimension. Longtemps considéré comme un géant inachevé sur la scène européenne, le PSG est désormais regardé comme la référence du continent. Dans ce contexte, But! a demandé à une intelligence artificielle d’évaluer les probabilités d’un troisième sacre européen consécutif du PSG lors de la saison 2026-2027. Le verdict est particulièrement spectaculaire.

Les chances du PSG de remporter une troisième C1 : 34 %

Pour l’IA, le PSG sera tout simplement le favori numéro un au départ de la compétition. Un pourcentage de 34 % peut sembler faible au premier regard, mais dans une Ligue des Champions où plusieurs dizaines de clubs sont engagés, il s’agit d’une probabilité extrêmement élevée. Pourquoi un tel chiffre ? Parce que le PSG coche aujourd’hui presque toutes les cases du champion moderne :

• Effectif jeune et encore perfectible

• Stabilité de Luis Enrique sur le banc

• Puissance financière intacte

• Culture de la victoire désormais installée

• Mercato déjà très ambitieux avec plusieurs recrues ciblées

L’IA considère également que Paris possède désormais un avantage psychologique énorme sur ses concurrents.

Les principaux du PSG rivaux, selon l’IA

Real Madrid : 18 %

Même après plusieurs changements, le Real reste le Real. Son ADN européen continue de peser énormément dans les simulations.

Manchester City FC : 15 %

Malgré une saison irrégulière, City reste une machine capable de dominer n’importe quelle équipe sur deux matchs.

FC Barcelone : 12 %

Le Barça remonte très fort dans les projections grâce à sa jeune génération et à plusieurs gros dossiers du mercato.

Liverpool : 8 %

Les Reds restent une menace majeure, même avec un changement d’entraîneur attendu.

Bayern Munich : 7 %

Toujours dangereux, mais jugés légèrement en retrait par rapport aux trois grands favoris.

Les facteurs qui pourraient faire exploser les chances du PSG

L’IA estime que plusieurs dossiers pourraient faire grimper la probabilité parisienne jusqu’à 40 %.

Parmi eux :

• La signature de Julián Álvarez

• L’arrivée d’un défenseur central de classe mondiale

• La prolongation de tous les cadres majeurs

• L’explosion définitive de Désiré Doué comme superstar européenne

À l’inverse, un départ important comme celui de Marquinhos ou une blessure longue durée d’un cadre pourrait faire chuter cette estimation autour de 25 %.

Le verdict final de l’IA

Probabilité de victoire finale du PSG : 34 %

Probabilité d’atteindre la finale : 57 %

Probabilité d’atteindre au moins les demi-finales : 72 %

Probabilité de sortir avant les quarts : 18 %

Une chose est certaine : pour la première fois de son histoire, le PSG ne débutera plus une Ligue des Champions comme un outsider ambitieux, mais comme l’équipe que toute l’Europe voudra faire tomber.