Marquinhos a révélé les mots qu’il avait dits à l’oreille de Gabriel suite à son tir au but raté en finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal (1-1, 4 tab 3).

C’était l’une des images les plus fortes de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Alors que les Parisiens venaient de décrocher leur deuxième sacre européen consécutif à l’issue de la séance de tirs au but (1-1, 4 tab à 3), Marquinhos n’a pas foncé célébrer avec ses partenaires. Le défenseur brésilien s’est immédiatement dirigé vers Gabriel Magalhães, dont la tentative manquée avait scellé le sort de la rencontre. Un geste qui n’avait rien d’anodin.

Un souvenir douloureux ressurgi

Quelques jours plus tard, en conférence de presse avec la sélection brésilienne, Marquinhos a expliqué les raisons de sa réaction. Le capitaine parisien a immédiatement repensé à l’un des moments les plus difficiles de sa carrière : son tir au but manqué lors de l’élimination du Brésil face à la Croatie pendant la Coupe du monde 2022. « J’ai eu cette image de Gabi qui m’est revenue en tête, c’est la même image que j’ai eue quand j’ai moi-même raté mon tir lors de la Coupe du Monde 2022 », a-t-il confié.

Marquinhos a alors tenu à soutenir son compatriote dans un moment particulièrement douloureux : « Je lui ai dit de garder la tête haute, qu’il avait fait une saison incroyable, qu’il avait été le meilleur défenseur du monde cette saison. Qu’il ne méritait pas de porter ce poids tout seul. » Le défenseur du PSG a également insisté sur le fait qu’un tir au but manqué ne pouvait pas effacer une saison exceptionnelle : « Rien de ce moment n’effacerait la merveilleuse saison qu’il avait réalisée. »

Le plus beau titre de sa soirée

Le Brésilien a ensuite révélé un détail particulièrement touchant. Le lendemain de la finale, Gabriel lui a envoyé un message pour le remercier de son soutien. Une attention qui a profondément marqué le capitaine parisien. « Je lui ai dit que ça avait été ma plus grande victoire ce soir-là. C’était le plus beau titre que j’ai remporté ce soir-là », a-t-il poursuivi. Une déclaration qui en dit long sur l’importance accordée par Marquinhos aux valeurs humaines, au-delà des trophées.

L’ancien joueur de l’AS Roma a également expliqué que sa famille avait été particulièrement fière de cette attitude. Sa mère, son épouse et ses proches lui ont tous fait part de leur admiration après avoir vu ces images qui ont rapidement fait le tour du monde. Au-delà de la victoire du PSG, Marquinhos a ainsi offert une magnifique leçon d’empathie, transformant un moment de triomphe personnel en geste de solidarité envers un adversaire abattu.