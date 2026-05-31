Si la victoire du PSG a provoqué d’importants rassemblements à Paris, la nuit a été marquée par plusieurs incidents et dégradations dans toute la France. Avec notamment la mort d’un supporter parisien.

Le PSG est entré dans l’histoire en remportant une deuxième Ligue des Champions, hier à Budapest contre Arsenal (1-1, 4 tab 3) mais la nuit de célébration n’a malheureusement pas été exempte de débordements. Alors que des dizaines de milliers de supporters se sont réunis dans les rues de Paris pour célébrer le triomphe européen des hommes de Luis Enrique, plusieurs incidents ont éclaté dans différents secteurs de la capitale et ailleurs en France. Marine Le Pen s’est notamment insurgée d’images honteuses pour tout un pays.

Un mort à Paris, 780 personnes interpellées en France !

Selon les chiffres communiqués par les autorités, 780 personnes ont été interpellées sur l’ensemble du territoire au cours de la soirée. Parmi elles, 283 arrestations ont eu lieu dans le ressort de la préfecture de police de Paris. Le bilan humain fait également état de plusieurs blessés. Un homme serait même mort et un autre dans le coma dans la capitale. Sept policiers ont été touchés lors des différents incidents recensés au cours de la nuit, dont l’un plus sérieusement.

Autour de la Porte de Saint-Cloud, lieu traditionnel de rassemblement des supporters parisiens, l’ambiance festive a progressivement laissé place à des scènes de tension. D’importants groupes de supporters ont célébré la victoire du PSG avec des pétards agricoles et des tirs de mortiers d’artifice. Plusieurs mouvements de foule et bousculades ont alors été observés, poussant les forces de l’ordre à intervenir. Les CRS ont procédé à plusieurs charges et utilisé des gaz lacrymogènes afin de disperser les groupes jugés les plus virulents.

Les festivités maintenues à partir de 14h

Plusieurs interpellations ont également été réalisées dans ce secteur. Les Champs-Élysées ont également été envahis par les supporters. Au plus fort de la soirée, près de 20 000 personnes étaient rassemblées sur la célèbre avenue parisienne pour célébrer le succès du club de la capitale. Malgré quelques tensions observées en marge des festivités, la situation est progressivement revenue au calme au fil de la nuit. Ces incidents n’ont toutefois pas remis en cause les célébrations officielles prévues dans la capitale.

Le ministre de l’Intérieur a confirmé que les festivités programmées sur le Champ-de-Mars seraient maintenues à partir de 14h, malgré les débordements observés dans plusieurs secteurs de Paris. Cette nuit restera donc marquée par deux images très différentes : celle d’un peuple parisien en liesse après un nouveau sacre européen et celle de violences qui viennent ternir un événement sportif qui aurait dû être uniquement synonyme de joie et de communion. Les autorités restent désormais mobilisées pour encadrer les rassemblements attendus dans les prochaines heures, alors que des milliers de supporters doivent encore célébrer les héros du PSG.