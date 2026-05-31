Le silence radio imposé par les Kita après la relégation du FC Nantes serait-il de nature à la préparation d’une vente en Ligue 2 ?

Depuis la relégation du FC Nantes, un élément intrigue particulièrement les supporters : le silence. Habituellement très présents dans la communication du club, les dirigeants nantais se montrent particulièrement discrets depuis la fin de saison. Une attitude qui nourrit logiquement les interrogations dans un contexte où l’avenir du club doit être redéfini après la descente en Ligue 2. Cette réflexion a pris une nouvelle dimension après les déclarations du président du Stade Brestois, Denis Le Saint.

Le Saint confirme être ouvert à une cession du SB29

À la tête du club breton depuis une décennie, le dirigeant a reconnu dans les colonnes de L’Équipe réfléchir à une évolution du modèle économique brestois, sans exclure certaines options pour l’avenir. Il a toutefois tenu à calmer immédiatement les spéculations : « Rien n’est acté, rien n’est signé, il n’y a aucune offre. » Le président du SB29 a également insisté sur son attachement au territoire et au projet du club, notamment concernant le futur stade. Mais ce sont surtout ses propos sur une éventuelle ouverture à de nouveaux investisseurs qui ont retenu l’attention.

Sans fermer la porte à une forme de partenariat ou à l’arrivée d’un acteur majeur du football européen, Denis Le Saint a laissé entendre que certaines opportunités mériteraient d’être étudiées si elles permettaient au club de franchir un cap. Cette réflexion a rapidement trouvé un écho à Nantes. Emmanuel Merceron a notamment souligné le parallèle entre cette situation et l’étrange discrétion observée chez les Kita depuis la relégation : « Est-ce que l’attentisme à Nantes est pour la même raison ? » Une simple interrogation pour l’instant, mais qui alimente déjà de nombreuses discussions parmi les supporters nantais.

« Est-ce que l’attentisme à Nantes est pour la même raison ? »

Il faut toutefois rester extrêmement prudent. À ce jour, aucun élément concret ne permet d’affirmer que la famille Kita prépare une cession du club. Aucun investisseur n’a été identifié publiquement, aucune négociation n’a filtré et aucune communication officielle ne va dans ce sens. Pour autant, la relégation en Ligue 2 modifie inévitablement les perspectives économiques du FC Nantes. Les revenus diminuent, les équilibres financiers évoluent et les choix stratégiques deviennent plus importants que jamais. Dans ce contexte, le silence des dirigeants est interprété de multiples façons par un environnement en quête de réponses.

Simple période de réflexion avant de dévoiler un nouveau projet ? Réorganisation interne ? Ou véritable préparation d’une opération plus importante ? Pour le moment, personne ne dispose de la réponse. Une chose est certaine : tant que les Kita ne sortiront pas du silence, les rumeurs autour d’une éventuelle vente du FC Nantes continueront de prendre de l’ampleur auprès de supporters en attente d’un signal fort pour l’avenir du club.