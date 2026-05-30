L’OM a annoncé la nomination de l’ancien coach des féminines du FC Nantes Nicolas Chabot au poste d’entraîneur des Marseillaises.

L’OM continue de bâtir son projet féminin avec ambition. Le club phocéen a officialisé l’arrivée de Nicolas Chabot au poste d’entraîneur des Marseillaises. Une nomination qui fait déjà beaucoup parler, tant le jeune technicien avait réussi à s’imposer comme l’une des figures montantes du football féminin français du côté du FC Nantes. À seulement 31 ans, Chabot débarque à Marseille avec une solide réputation et un contrat longue durée puisqu’il s’est engagé jusqu’en juin 2029.

L’architecte du renouveau nantais

Avant de rejoindre l’OM, Nicolas Chabot a réalisé un travail remarquable à Nantes. Arrivé au sein de la formation du club, il a progressivement gravi tous les échelons avant de prendre les commandes de l’équipe première féminine en 2023.

Le technicien vendéen a rapidement marqué les esprits. Dès sa première saison, il a conduit les Nantaises vers l’élite du football français. Plus impressionnant encore, il a ensuite mené le club à une historique quatrième place en Arkema Première Ligue. Des performances qui lui ont permis d’être élu meilleur entraîneur du championnat, une distinction qui a renforcé sa cote auprès de nombreux clubs comme l’OM mais aussi le PSG… qui s’était positionné.

L’OM mise sur l’avenir

Avec cette nomination, les dirigeants de l’OM envoient un signal fort. Le club souhaite poursuivre la structuration de sa section féminine et s’appuyer sur un entraîneur capable de développer un projet à long terme. Nicolas Chabot n’a pas caché son enthousiasme au moment de signer : « Rejoindre l’Olympique de Marseille représente une grande fierté. J’ai été séduit par la vision portée par les Marseillaises et par la volonté du club de construire un projet durable et ambitieux, avec une réelle attention portée à l’accompagnement humain et au développement des infrastructures. »

Du côté de la direction marseillaise, la satisfaction est également totale. Stefano Petruzzo, directeur général des Marseillaises, a souligné les qualités du nouveau coach : « Nicolas Chabot incarne parfaitement l’identité et les ambitions que nous souhaitons donner aux Marseillaises. À seulement 31 ans, il a déjà démontré de grandes qualités humaines et sportives, ainsi qu’une capacité à construire des équipes ambitieuses et attractives dans le jeu. »

Un départ qui fait mal au FC Nantes

Si l’OM savoure ce joli coup, la pilule risque d’être beaucoup plus difficile à avaler du côté du FC Nantes. Nicolas Chabot incarnait l’avenir du projet nantais après avoir offert au club ses plus belles années au plus haut niveau.

Son départ laisse un vide important chez les Canaries, tandis que Marseille récupère l’un des entraîneurs les plus prometteurs du football féminin français.