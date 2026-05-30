ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Deux fiascos en deux ans, Kilmer Sports a encore eu tout faux !»

L’ASSE s’est inclinée à Nice (1-4) hier soir et elle évoluera encore en Ligue 2 la saison prochaine. L’épilogue d’un deuxième exercice consécutif très décevant depuis l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête du club.

Après le soporifique 0-0 du match aller, devant 40 000 spectateurs, face à des Niçois frileux au possible et encore meurtris par leur finale de Coupe de France perdue quatre jours plus tôt face à Lens (1-3), on pouvait craindre que l’ASSE ait laissé passer sa chance. Mais l’espoir d’arracher le dernier billet pour la Ligue 1 restait permis tant Nice était apparu prenable. Il l’était encore hier à la mi-temps du match, à 0-0, alors qu’un but de Cardona avait été refusé par le VAR suite à une position de hors jeu de Stassin.

Une deuxième mi-temps catastrophique

Mais au retour des vestiaires, les Verts se sont écroulés, sans Le Cardinal, sorti à la mi-temps. Il leur a fallu un penalty accordé suite à une main de Mendy pour inscrire un but, mais Nice a fait trembler quatre fois les filets d’un Larsonneur abandonné par sa défense. 4-1 score final. Nice reste en L1 et l’ASSE en L2, un championnat que l’on pouvait penser qu’elle allait dominer, voire écraser, en début de saison. Il n’en a rien été.

Gazidis promet des changements

Malgré le plus gros budget de L2, et de loin, l’ASSE a terminé 3e derrière Troyes et Le Mans. Et sa défaite d’hier à Nice, incapable de battre Metz (0-0) quinze jours plus tôt, a anéanti ses derniers espoirs. Dans la foulée, Ivan Gazidis a fait son mea culpa et annoncé des changements. Philippe Montanier, lui, a laissé entendre qu’il aimerait continuer, même s’il a échoué dans sa mission. De leur coté, les supporters ont commencé à faire entendre leur colère, via des banderoles déployées au stade Geoffroy-Guichard, derrière la tribune Jean Snella, au puits Couriot et à L’Etrat. « On subit votre nonchalance perpétuelle… Tous responsables », ont notamment asséné les Green Angels.

QUID de Montanier ?

« Les Verts à la mine », « Vous salissez Sainté », ont encore déploré les « GA ». Deux ans après avoir racheté l’ASSE en Ligue 1, et un an après la descente en L2, Kilmer Sports enchaîne donc une deuxième saison catastrophique. Le crédit de Gazidis et des hommes qui pilotent le projet KSV se retrouve au plus bas et l’été s’annonce agité. Difficile d’imaginer qu’un tel fiasco ne soit pas suivi de changements. Reste à savoir lesquels. Depuis le Canada, Larry Tanenbaum continuera-t-il de faire une confiance aveugle en Gazidis ? Ce dernier continuera-t-il de laisser ses bras droits Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld aux commandes ? En s’appuyant toujours sur le trio Soucasse-Perrin-Rustem ? Et Montanier là dedans ? Une certitude : le projet Kilmer Sports, malgré les lourds investissements de Tanenbaum, est pour le moment un échec retentissant. Des erreurs de casting à la pelle (Ferreira, Annan, Stojkovic, etc…), Ekwah recruté 6 M€ alors qu’il ne voulait pas jouer en L2, Horneland toujours sur le banc contre Boulogne-sur-Mer (0-1) alors que son départ était déjà scellé, KSV se sera vraiment trompé en beauté pour la deuxième saison consécutive. Au plus grand désarroi d’un peuple vert qui se pose de plus en plus de questions sur les réelles compétences de ses richissimes propriétaires.