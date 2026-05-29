ASSE Mercato : on sait pourquoi Bardeli a choisi Levante plutôt que les Verts

Les raisons qui ont poussé Enzo Bardeli à rejoindre Levante plutôt que l’ASSE sont désormais connues.

Nouveau rendez-vous manqué entre Enzo Bardeli et l’AS Saint-Étienne. Courtisé depuis plusieurs mercatos par les Verts, le milieu de terrain français ne rejoindra toujours pas le Forez cet été. Selon L’Équipe, le joueur de 25 ans aurait décidé de rejoindre librement le club espagnol de Levante, lui qui arrive en fin de contrat cet été avec Dunkerque.

Bardeli voulait rapidement être fixé sur son avenir

Peuple Vert en a dit plus sur les raisons de ce choix. Selon nos confrères, le joueur formé au LOSC aurait notamment choisi Levante plutôt que l’ASSE car il souhaitait rapidement trouvé son futur club.

De leur côté, les dirigeants stéphanois avaient d’autres priorités à gérer. En pleine préparation du barrage d’accession à la Ligue 1 contre l’OGC Nice, ils avaient d’autres priorités immédiates que de boucler l’arrivée d’Enzo Bardeli malgré un intérêt réel pour le désormais ex-milieu de terrain de Dunkerque. D’autant que la direction stéphanoise aurait d’autres pistes pour renforcer son entrejeu cet été.