À LA UNE DU 29 MAI 2026
[13:59]José Mourinho : le Real Madrid bloque sa signature, Pérez doit d’abord être réélu
[13:40]ASSE Mercato : on sait pourquoi Bardeli a choisi Levante plutôt que les Verts
[13:15]Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur onze de Haise la saison prochaine
[12:54]RC Lens Mercato : Leca active une piste surprise en défense
[12:30]OM Mercato : Lorenzi accélère pour sa première recrue !
[12:10]ASSE : Horneland tient peut-être son prochain banc !
[11:50]Un départ à 20 M€ se précise à Rennes, premier couac pour Ancelotti au LOSC, des signatures en L1 !
[11:29]OGC Nice – ASSE : le groupe de Puel, le verdict est tombé pour Ali Abdi !
[11:12]FC Nantes Mercato : rebondissement pour l’avenir d’un partant de l’été !
[10:52]Stade Rennais Mercato : trois cadors sur Lepaul, Rennes fixe un prix XXL !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : on sait pourquoi Bardeli a choisi Levante plutôt que les Verts

Par Fabien Chorlet - 29 Mai 2026, 13:40
💬 Commenter
Enzo Bardeli

Les raisons qui ont poussé Enzo Bardeli à rejoindre Levante plutôt que l’ASSE sont désormais connues.

Nouveau rendez-vous manqué entre Enzo Bardeli et l’AS Saint-Étienne. Courtisé depuis plusieurs mercatos par les Verts, le milieu de terrain français ne rejoindra toujours pas le Forez cet été. Selon L’Équipe, le joueur de 25 ans aurait décidé de rejoindre librement le club espagnol de Levante, lui qui arrive en fin de contrat cet été avec Dunkerque.

Bardeli voulait rapidement être fixé sur son avenir

Peuple Vert en a dit plus sur les raisons de ce choix. Selon nos confrères, le joueur formé au LOSC aurait notamment choisi Levante plutôt que l’ASSE car il souhaitait rapidement trouvé son futur club.

De leur côté, les dirigeants stéphanois avaient d’autres priorités à gérer. En pleine préparation du barrage d’accession à la Ligue 1 contre l’OGC Nice, ils avaient d’autres priorités immédiates que de boucler l’arrivée d’Enzo Bardeli malgré un intérêt réel pour le désormais ex-milieu de terrain de Dunkerque. D’autant que la direction stéphanoise aurait d’autres pistes pour renforcer son entrejeu cet été.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes
Vidéos ASSE : toutes les infos foot