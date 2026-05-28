OGC Nice – ASSE : le groupe de Montanier est tombé !

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L’ASSE a dévoilé le groupe retenu par Philippe Montanier pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1 contre l’OGC Nice.

Après un match aller où aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage (0-0), l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne se retrouvent ce vendredi (20h45) à l’Allianz Riviera pour le barrage retour d’accession à la Ligue 1. Pour cette seconde manche face aux Aiglons, Philippe Montanier a convoqué un groupe de 22 joueurs.

Old et Appiah sont bien là

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée par l’entraîneur des Verts en conférence de presse, Ben Old et Dennis Appiah, qui étaient tous deux incertains, sont bien présents dans le groupe stéphanois. En revanche, sept joueurs manquent à l’appel pour cause de blessure : Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali, Paul Eymard, Lassana Traoré et Djylian N’Guessan.

Le groupe de l’ASSE : Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Bernauer, Ferreira, Le Cardinal, Nadé, Pedro, Stojkovic – Gadegbeku, Kanté, Miladinovic, Moueffek, Tardieu – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin, Toty.