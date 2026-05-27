Pronostic OGC Nice – ASSE : la Ligue 1 ou la Ligue 2 pour les Verts ?

Voici l’analyse complète du barrage retour d’accession de la Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après un match aller soporifique où aucune des deux équipes n’a réussi à prendre l’avantage (0-0), tout reste à faire dans ce barrage d’accession à la Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne. Trois jours plus tard, les Aiglons et les Verts se retrouvent ce vendredi (20h45) à l’Allianz Riviera avec un seul objectif : décrocher leur place en Ligue 1. Un match qui se jouera à huis-clos après l’envahissement de terrain des supporters niçois lors de la dernière journée de championnat.

Barrage d’accession Ligue 1 – ASSE vs OGC Nice

Vendredi 29 mai 2026 · 20h45 · Allianz Riviera

OGC Nice : éviter une relégation qui ferait tache

Pour l’OGC Nice, la pression sera immense vendredi soir. Longtemps annoncé dans la course à l’Europe il y a encore quelques mois, Nice se retrouve désormais à jouer sa survie dans l’élite après une fin de saison complètement ratée. Les Aiglons savent qu’une descente en Ligue 2 serait vécue comme un énorme échec au vu des investissements réalisés ces dernières années.

Malgré les difficultés récentes, Nice conserve plusieurs arguments importants avant ce retour. Le club azuréen possède davantage d’expérience du très haut niveau et surtout des joueurs capables de faire basculer une rencontre sur une inspiration individuelle. Lors du match aller, les Niçois ont surtout cherché à contrôler le rythme sans trop s’exposer, avec l’idée claire de tout jouer à domicile.

Même sans public, l’Allianz Riviera reste toutefois un environnement plus familier pour les hommes de Claude Puel. Nice pourrait chercher à imposer davantage le ballon cette fois-ci afin d’éviter de laisser Saint-Étienne prendre confiance au fil du match. Le Gym devra surtout montrer beaucoup plus offensivement après une première manche très pauvre en occasions.

ASSE : les Verts veulent terminer le travail

L’AS Saint-Étienne peut nourrir quelques regrets après le match aller. Portés par un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts ont affiché énormément d’intensité et de solidité défensive, mais sans réussir à convertir leurs temps forts. Philippe Montanier sait néanmoins que son équipe reste totalement dans le coup avant ce déplacement sur la Côte d’Azur.

L’absence de supporters niçois pourrait d’ailleurs représenter un avantage psychologique pour les Stéphanois. Dans une ambiance forcément plus froide et tendue, les Verts auront probablement moins de pression qu’à l’extérieur dans un stade plein. L’ASSE semble également arriver avec davantage de confiance collective après sa très belle deuxième partie de saison et son parcours solide lors des playoffs.

Mais Saint-Étienne devra probablement montrer un autre visage offensivement pour espérer retrouver l’élite. Les Verts ont parfois semblé trop prudents lors du match aller et devront davantage utiliser la vitesse de leurs attaquants en transition pour faire douter une défense niçoise loin d’être sereine ces dernières semaines.

Les confrontations récentes

Même si la dynamique actuelle paraît légèrement favorable à l’ASSE, Nice reste historiquement supérieur dans cette affiche. Les Aiglons avaient notamment remporté leurs cinq dernières confrontations face aux Verts avant ce barrage aller.

Sur les 10 derniers matchs entre les deux équipes :

OGC Nice : 6 victoires

ASSE : 3 victoires

Match nul : 1

Les compos probables

La compo probable de l’OGC Nice : Diouf – Mendy, Bah, Oppong, Bard – Sanson, Vanhoutte – Clauss, Cho, Diop – Wahi.

Absents : Everton, Bombito (blessés, reprise), Abdelmonem (sélection), Ndombele (écarté).

Incertain : Boudaoui (commotion).

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Bernauer, Old – Gadegbeku, Kanté – Cardona, Boakye, Davitashvili – Stassin.

Absents : Lamba, Jaber, El Jamali, Eymard, Traoré, Paalberg, N’Guessan (blessés, reprise).

Incertain : Old (reprise).

Les joueurs à suivre

Elye Wahi (OGC Nice) : Suspendu lors du match aller, Elye Wahi fera son retour pour cette manche décisive à l’Allianz Riviera. Dans une équipe niçoise qui a énormément manqué de profondeur et de vitesse offensive à Geoffroy-Guichard, l’ancien Lensois pourrait changer beaucoup de choses. Capable de prendre la profondeur, de provoquer dans les un contre un et de faire basculer un match sur une accélération, Wahi représente l’une des principales armes offensives du Gym dans ce barrage retour.

Zuriko Davitashvili (ASSE) : Très en jambes depuis plusieurs semaines, Zuriko Davitashvili sera l’un des principaux dangers côté stéphanois. Le Géorgien apporte énormément de percussion et de créativité dans les transitions offensives des Verts. Dans un match où l’ASSE pourrait avoir des espaces à exploiter en contre-attaque, sa qualité technique et sa capacité à éliminer pourraient faire très mal à une défense niçoise sous pression.

Les tendances des cotes : Nice favori

Issue Cote Victoire OGC Nice 1,87 Match nul 3,20 Victoire ASSE 4,20

Les bookmakers accordent un avantage assez net à l’OGC Nice avant ce barrage retour, notamment grâce au retour à domicile et à l’expérience des Aiglons dans ce type de rendez-vous sous pression. Mais malgré ces cotes favorables au Gym, l’ASSE semble avoir les armes pour créer la surprise dans une rencontre qui pourrait rester très indécise jusqu’au bout.

Nos pronostics pour Nice – ASSE

Qualification de l’ASSE : Les Verts semblent arriver avec davantage de confiance collective et pourraient profiter de l’énorme pression qui pèse actuellement sur Nice.

Les deux équipes marquent : Nice devra forcément se montrer plus offensif à domicile, tandis que l’ASSE semble capable de faire très mal en transition rapide avec Davitashvili ou Cardona.

Plus de 2,5 buts : Après un aller extrêmement fermé, ce retour pourrait devenir beaucoup plus ouvert si une équipe ouvre rapidement le score.

Score possible

2-1 pour l’ASSE : Obligé de prendre des risques à domicile, Nice pourrait laisser des espaces en seconde période à une équipe stéphanoise très dangereuse en contre et portée par une meilleure dynamique mentale.