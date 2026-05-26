Les bookmakers font de l’ASSE le grand favori des barrages de Ligue 1 contre l’OGC Nice, qui débutent ce mardi à Geoffroy-Guichard (20h45).

Le barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice s’annonce particulièrement indécis… du moins sur le papier. Car du côté des bookmakers, le scénario penche légèrement en faveur des Verts avant le coup d’envoi à Geoffroy-Guichard (20h45).

Les bookmakers voient l’ASSE favorite

Dans cette double confrontation entre le 3e de Ligue 2, sorti vainqueur des play-offs face à Rodez, et le 16e de Ligue 1, les cotes ont surpris plus d’un observateur. Selon les marchés, l’ASSE apparaît comme le favori de cette première manche. La victoire stéphanoise est ainsi proposée autour de 2,20, un signal fort envoyé par les opérateurs.

Le match nul est évalué à 3,60, tandis qu’un succès de l’OGC Nice est coté à 2,80. Une hiérarchie inhabituelle pour un club de Ligue 2 face à une formation de l’élite, même en difficulté. Ce léger avantage statistique s’explique en grande partie par plusieurs facteurs. D’abord, l’ambiance de Geoffroy-Guichard, souvent considérée comme un véritable levier dans les grandes soirées.

Geoffroy-Guichard comme atout absolu ?

Ensuite, la dynamique stéphanoise, portée par une fin de saison solide et une montée en puissance dans les play-offs. Mais attention : le statut de favori de l’ASSE reste relatif. L’OGC Nice conserve l’expérience de la Ligue 1, un effectif plus habitué aux matchs à haute intensité et un vécu supérieur dans ce type de rendez-vous sous pression.

En clair, les bookmakers ne prédisent pas un match déséquilibré, mais plutôt une légère tendance en faveur des Verts pour cette première manche. Une chose est sûre : avec un tel contexte et une telle pression, ce barrage aller s’annonce totalement ouvert… et loin d’être plié comme certains pourraient le penser.