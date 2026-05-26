La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le PSG entend recruter pour renforcer son effectif, la priorité de Luis Enrique au prochain mercato serait déjà de le dégraisser.

Le PSG aborde déjà la préparation de son mercato estival avec une idée très claire en interne. Et contrairement aux habitudes passées, la priorité de Luis Enrique ne serait pas d’empiler les recrues… mais de dégraisser intelligemment son effectif.

Le PSG a évolué au mercato

Un changement de philosophie notable au sein du club de la capitale, porté par les résultats récents et la montée en puissance d’un collectif désormais mieux structuré. Sous l’impulsion de l’entraîneur espagnol, le PSG a profondément évolué dans sa manière d’aborder le marché des transferts.

Le club ne se contente plus d’attirer des noms prestigieux : il cible désormais des profils précis, capables de s’intégrer dans un projet de jeu clair et stable. Cette nouvelle dynamique a aussi changé l’image du club à l’étranger. Plusieurs joueurs voient aujourd’hui Paris comme un environnement de progression sportive, et non plus uniquement comme une destination médiatique ou financière.

Dégraisser est la priorité de Luis Enrique

Dans ce contexte, la ligne directrice du prochain mercato est déjà posée. Selon L’Équipe, le PSG ne prévoit pas de révolution. L’objectif est limité à deux ou trois ajustements ciblés, afin de renforcer certains secteurs sans déséquilibrer un groupe déjà compétitif. Mais surtout, la priorité de Luis Enrique serait ailleurs : gérer les départs. En interne, la position est ferme.

Les joueurs en manque de temps de jeu et souhaitant quitter le club pourront partir, mais chaque départ devra être compensé numériquement poste pour poste. L’idée est d’éviter les déséquilibres et de conserver une structure cohérente tout au long de la saison. Pas question non plus de surcharger l’effectif ou de céder à une inflation de stars. Le PSG veut rester dans une logique de stabilité, en privilégiant la continuité et l’équilibre collectif plutôt que les gros coups médiatiques. Une approche plus rationnelle, qui tranche avec certaines périodes passées du club.