À LA UNE DU 26 MAI 2026
[13:20]FC Nantes Mercato : une recrue dans les valises de Benhattab ?
[13:05]ASSE – OGC Nice : pluie de mauvaises nouvelles pour les Aiglons avant le barrage !
[13:00]RC Lens : le successeur de Pierre Sage déjà dans les tuyaux en cas de départ ?
[12:52]LOSC : un nom prestigieux du Real Madrid pour remplacer Genesio ?
[12:40]PSG Mercato : la priorité absolue de Luis Enrique a fuité et c’est une surprise ! 
[12:30]OM Mercato : nouveau rebondissement pour Rabiot, un Marseillais lui tend la main !
[12:20]ASSE-OGC Nice : passe d’armes musclée entre Puel et Caiazzo avant le barrage aller !
[12:00]OM : deux nouvelles taupes démasquées au club, c’est du très lourd ! 
[11:40]ASSE – OGC Nice : un énorme coup de pouce pour les Verts tombe du ciel avant le barrage aller 
[11:30]OM : Genesio détourné de Marseille par un contrat impossible à refuser en Arabie saoudite ?

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : la priorité absolue de Luis Enrique a fuité et c’est une surprise ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 12:40
💬 Commenter
Luis Enrique (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Si le PSG entend recruter pour renforcer son effectif, la priorité de Luis Enrique au prochain mercato serait déjà de le dégraisser. 

Le PSG aborde déjà la préparation de son mercato estival avec une idée très claire en interne. Et contrairement aux habitudes passées, la priorité de Luis Enrique ne serait pas d’empiler les recrues… mais de dégraisser intelligemment son effectif.

Le PSG a évolué au mercato 

Un changement de philosophie notable au sein du club de la capitale, porté par les résultats récents et la montée en puissance d’un collectif désormais mieux structuré. Sous l’impulsion de l’entraîneur espagnol, le PSG a profondément évolué dans sa manière d’aborder le marché des transferts. 

Le club ne se contente plus d’attirer des noms prestigieux : il cible désormais des profils précis, capables de s’intégrer dans un projet de jeu clair et stable. Cette nouvelle dynamique a aussi changé l’image du club à l’étranger. Plusieurs joueurs voient aujourd’hui Paris comme un environnement de progression sportive, et non plus uniquement comme une destination médiatique ou financière.

Dégraisser est la priorité de Luis Enrique 

Dans ce contexte, la ligne directrice du prochain mercato est déjà posée. Selon L’Équipe, le PSG ne prévoit pas de révolution. L’objectif est limité à deux ou trois ajustements ciblés, afin de renforcer certains secteurs sans déséquilibrer un groupe déjà compétitif. Mais surtout, la priorité de Luis Enrique serait ailleurs : gérer les départs. En interne, la position est ferme.

Les joueurs en manque de temps de jeu et souhaitant quitter le club pourront partir, mais chaque départ devra être compensé numériquement poste pour poste. L’idée est d’éviter les déséquilibres et de conserver une structure cohérente tout au long de la saison. Pas question non plus de surcharger l’effectif ou de céder à une inflation de stars. Le PSG veut rester dans une logique de stabilité, en privilégiant la continuité et l’équilibre collectif plutôt que les gros coups médiatiques. Une approche plus rationnelle, qui tranche avec certaines périodes passées du club.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes
Vidéos PSG : toutes les infos foot