La suspension d’Elye Wahi pour le barrage entre l’ASSE et l’OGC Nice (20h45) offre aux Verts un atout indéniable à Geoffroy-Guichard.

L’OGC Nice débarque à Geoffroy-Guichard avec un énorme handicap. Suspendu pour cette première manche face à l’ASSE (20h45), Elye Wahi manquera le déplacement dans le Chaudron ce mardi soir. Un forfait loin d’être anodin tant les statistiques niçoises s’effondrent lorsque l’attaquant n’est pas là.

Depuis son arrivée, le Gym n’a quasiment jamais gagné sans lui. Le constat est brutal : les Aiglons ne se sont imposés qu’une seule fois en son absence dans le jeu, face à Go Ahead Eagles (3-1) lors d’une rencontre de Ligue Europa Conférence où le club azuréen était déjà éliminé. L’autre seul “succès” sans Wahi reste une qualification poussive à Lorient en Coupe de France après une séance de tirs au but.

Nice carbure moins sans Wahi

Même si certains pointent également le faible nombre de victoires avec lui, son importance dans l’équilibre offensif niçois reste évidente. Avec Elye Wahi sur le terrain, Nice tourne à 1,11 point par match. Sans lui, la moyenne chute à seulement 0,83. Le plus frappant concerne surtout l’efficacité offensive. Paradoxalement, les Niçois tirent davantage lorsqu’il est absent avec une moyenne de 13,3 frappes contre 11,9 lorsqu’il joue.

Mais la qualité des occasions baisse fortement puisque le nombre de tirs cadrés s’écroule lui aussi : seulement 3 en moyenne sans lui contre 4,3 avec l’ancien Montpelliérain. Et ce manque d’efficacité est devenu le symbole des difficultés offensives niçoises ces derniers mois. Sur les quatorze derniers matches, l’OGC Nice n’a inscrit plus d’un but qu’à deux reprises. Une statistique qui illustre parfaitement les limites actuelles du secteur offensif azuréen.

Un énorme avantage pour l’ASSE

Le constat devient encore plus parlant lorsque l’on regarde les joueurs les plus décisifs du club depuis janvier. Jonathan Clauss figure en deuxième position avec huit passes décisives, devant des attaquants comme Mohamed-Ali Cho ou Sofiane Diop, impliqués seulement quatre fois chacun. Une anomalie qui résume les difficultés chroniques de Nice dans les trente derniers mètres.

Dans ce contexte, l’ASSE peut clairement y croire. Portés par un Geoffroy-Guichard qui s’annonce incandescent, les Verts savent qu’ils ont une vraie opportunité de prendre une option avant le retour. L’absence de Wahi pourrait bien peser très lourd dans cette double confrontation.