L’ASSE a obtenu gain de cause pour remplir Geoffroy-Guichard avant le barrage aller contre l’OGC Nice (20h45).

L’ASSE a obtenu une excellente nouvelle à quelques heures du barrage aller contre l’OGC Nice. Selon L’Équipe, les Verts pourront compter sur un Chaudron totalement plein pour cette rencontre capitale. Les 38 000 billets mis en vente se sont arrachés en un temps record, confirmant une nouvelle fois l’incroyable ferveur populaire autour du club stéphanois.

Le parcage niçois réattribué aux Verts

Il s’agira du huitième guichets fermés de la saison pour l’ASSE, et déjà du quatrième consécutif. Initialement réservées aux supporters niçois, près de 2 000 places supplémentaires ont finalement été remises en vente après l’interdiction de déplacement décidée par arrêté préfectoral. Une décision validée par la LFP et l’OGC Nice, permettant ainsi aux supporters stéphanois de renforcer encore davantage l’ambiance du Chaudron. Autrement dit, l’ASSE bénéficiera ce soir d’un stade quasiment entièrement acquis à sa cause pour pousser derrière les hommes de Philippe Montanier.

Une recette estimée à 500 000 euros hors frais

Et financièrement aussi, l’opération est une réussite. La recette de cette soirée est estimée à environ 500 000 euros hors frais, preuve de l’engouement énorme autour de ce barrage crucial pour l’avenir du club. L’euphorie populaire autour des Verts ne s’arrête d’ailleurs pas là. Dimanche, le match des Héros organisé en faveur de la lutte contre la maladie de Charcot a déjà attiré 15 000 spectateurs supplémentaires avant même l’événement. Une dynamique exceptionnelle qui confirme le retour de la ferveur autour de Saint-Étienne.

Conscient de l’importance de cet appui populaire, Philippe Montanier refuse toutefois tout excès de confiance avant ce rendez-vous face à Nice. « Il faudra jouer à notre meilleur niveau », a prévenu l’entraîneur stéphanois en conférence de presse hier midi. Car malgré cet énorme soutien, les Verts savent que rien ne sera simple contre une formation niçoise habituée aux grands rendez-vous. Mais dans un Geoffroy-Guichard incandescent et totalement acquis à leur cause, les Stéphanois possèdent clairement une arme supplémentaire. Et ce barrage aller s’annonce déjà bouillant.