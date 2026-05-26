Si Alidu Seidu va disputer la Coupe du Monde avec le Ghana, le Stade Rennais a activé une nouvelle piste en vue du mercato estival.

Le Stade Rennais continue de poser les bases de son futur effectif pour la saison prochaine. Et sous l’impulsion de Franck Haise, le club breton explore déjà plusieurs pistes ambitieuses pour renforcer son secteur offensif cet été.

Haise apprécie Ben Seghir

Alors qu’Alidu Seidu s’apprête à disputer la Coupe du monde avec le Ghana, une autre dynamique s’installe en coulisses du côté du Stade Rennais. Le coach rennais multiplie les observations sur le marché européen, avec une volonté claire : apporter de la vitesse et de la créativité dans les couloirs. Et un nom ressort avec insistance. Selon l’insider Jonathan, le Stade Rennais s’intéresse de près à Eliesse Ben Seghir. L’ailier marocain de 21 ans, aujourd’hui au Bayer Leverkusen, traverse une saison délicate en Allemagne avec un temps de jeu limité, ce qui pourrait ouvrir la porte à un départ.

Formé à l’AS Monaco, le jeune international marocain connaît parfaitement la Ligue 1, un élément qui renforce naturellement l’intérêt du club breton. Son profil plaît énormément à Franck Haise, qui apprécie sa capacité à éliminer en un contre un, sa vitesse d’exécution et son aptitude à créer des différences dans les zones offensives.

Un dossier à 20 M€ déjà creusé par l’OM

Le Stade Rennais verrait en lui un renfort idéal pour relancer un secteur offensif en reconstruction. D’autant que le contexte pourrait faciliter l’opération. D’après Africafoot, l’entourage du joueur envisagerait un départ, potentiellement sous la forme d’un prêt, afin de lui permettre de retrouver du rythme et du temps de jeu régulier. Une option qui correspond parfaitement aux besoins du Stade Rennais. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2030, Ben Seghir est estimé à environ 20 millions d’euros.

Un montant important, mais qui n’écarte pas totalement la possibilité d’un prêt avec option d’achat ou d’un montage financier adapté. En interne, le projet rennais est en pleine construction avec Franck Haise à la manœuvre. Le club souhaite retrouver une identité forte et surtout plus de tranchant offensif, après une saison jugée irrégulière. Si le dossier venait à avancer, il pourrait devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato estival du côté de la Bretagne. L’OM, qui appréciait fut un temps le profil de Ben Seghir, est aujourd’hui largué.