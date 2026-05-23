OM Mercato : une offre de 20 M€ pour un ancien du Stade Rennais !

L’OM aurait bien tenté de recruter Lucas Da Cunha cet hiver et aurait même transmis une offre de 20 millions d’euros à Côme.

En quête de renforts dans l’entrejeu lors du dernier mercato hivernal, l’Olympique de Marseille aurait manifesté un intérêt pour l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais, Lucas Da Cunha, qui brille à Côme au point d’en être devenu le capitaine.

L’OM a posé 20 M€ cet hiver pour Da Cunha

Si Lucas Da Cunha n’a finalement pas rejoint l’OM cet hiver, l’intérêt marseillais aurait été très concret. Selon le média italien TuttoMercatoWeb, le club phocéen aurait même formulé une offre de 20 millions d’euros pour racheter les six mois de contrat restants de l’ancien Rennais. Une proposition refusée par le club italien.

Libre cet été, le Français serait désormais en passe de prolonger son contrat avec Côme, qui s’est qualifié pour la première fois de son histoire pour la prochaine Ligue des Champions.