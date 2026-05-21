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FRANCE

OM Mercato : Lorenzi prépare déjà un sale coup à l’OL !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 21:00
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Hidemasa Morita (Sporting)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Probable futur directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi pourrait chiper une piste du mercato estival à l’OL. 

À peine annoncé dans l’organigramme de l’OM que Grégory Lorenzi commence déjà à faire parler de lui sur le mercato… et à l’OL. 

L’OM et l’OL suivent Morita 

Selon Team Talk, plusieurs clubs français suivent de très près la situation du milieu japonais du Sporting Portugal, Hidemasa Morita. En fin de contrat au mois de juin, l’international nippon représente une opportunité très attractive sur le marché. Et la bataille s’annonce déjà intense. 

L’AS Monaco, l’OL… mais aussi l’OM auraient manifesté un intérêt concret pour le joueur. Une offensive marseillaise qui pourrait porter la marque de Grégory Lorenzi, réputé pour sa capacité à flairer les bons coups et les profils à forte valeur sportive.

Un joli coup en perspective ?

À 31 ans, Morita possède une solide expérience européenne et reste apprécié pour son intelligence tactique, sa qualité technique et son énorme volume de jeu au milieu de terrain. Dans un contexte économique toujours tendu pour les clubs français, récupérer un joueur de ce niveau sans indemnité de transfert représenterait un très joli coup. 

L’OL suit le dossier depuis plusieurs semaines pour renforcer son entrejeu, mais l’arrivée de l’OM pourrait clairement rebattre les cartes. L’AS Monaco reste également attentif à l’évolution de la situation. Avant même son officialisation complète à Marseille, Lorenzi semble déjà prêt à entrer dans le vif du sujet sur le marché estival.

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