À LA UNE DU 19 MAI 2026
[22:20]RC Lens Mercato : Benjamin Bourigeaud bientôt de retour à Lens ?
[22:00]OL Mercato : une grosse annonce est tombée pour l’avenir de Tolisso
[21:40]OM Mercato : Leonardo Balerdi ciblé par quatre clubs européens
[21:20]PSG : une réponse est tombée pour la présence d’Hakimi face à Arsenal
[21:00]Stade Rennais Mercato : Lepaul pas fermé à un départ, trois clubs foncent dessus !
[20:40]OM : l’enfer est déjà annoncé pour Bruno Genesio à Marseille
[20:20]ASSE : un ancien Stéphanois prend le RC Lens pour démonter les Verts
[20:00]RC Lens : un retour inespéré pour Pierre Sage juste avant la finale de Coupe de France ?
[19:40]Stade Rennais : un gros nom passé par la Ligue 1 va débarquer à Rennes !
[19:20]PSG : une énorme nouvelle officialisée juste après la finale de la Ligue des Champions ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : une grosse annonce est tombée pour l’avenir de Tolisso

Par William Tertrin - 19 Mai 2026, 22:00
💬 Commenter
Corentin Tolisso lors du match à Strasbourg.

Capitaine et leader du vestiaire lyonnais, Corentin Tolisso a confirmé que des discussions avaient débuté avec l’OL pour prolonger son aventure.

L’histoire entre Corentin Tolisso et l’OL pourrait encore durer plusieurs saisons. Dans un entretien accordé au Progrès, le milieu lyonnais a révélé que des discussions avaient été entamées avec la direction afin d’évoquer une prolongation de contrat.

Sous contrat jusqu’en 2027, le champion du monde 2018 ne cache plus son attachement profond à son club formateur, dont il est l’un des symboles. Revenu à son meilleur niveau après plusieurs années compliquées physiquement, Tolisso s’est imposé comme un cadre incontournable du vestiaire lyonnais et un relais majeur sur le terrain.

« Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club »

Le capitaine lyonnais a d’ailleurs affiché ses ambitions sans détour :

« Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord (…) Bien sûr que j’ai envie de continuer à l’OL. »

Mais au-delà d’une simple prolongation, c’est un véritable projet sportif que porte aujourd’hui Tolisso. Le milieu de terrain veut ramener l’OL durablement au plus haut niveau du football français et européen.

« J’ai envie que l’OL retourne en Ligue des champions, j’ai envie d’être le capitaine qui soulèvera à nouveau un trophée avec ce club. »

Des mots forts qui résonnent particulièrement auprès des supporters lyonnais, dans une période où le club vient de terminer à la 4e place de Ligue 1 après une intersaison marquée par la relégation en Ligue 2, puis le repêchage.

Une saison stratosphérique pour Tolisso

Auteur d’une saison aboutie sur le plan individuel, Tolisso a retrouvé son influence dans l’entrejeu lyonnais grâce à son expérience, son leadership et sa régularité. Cette saison, il totalise 15 buts et 6 passes décisives.

Pour l’OL, prolonger un joueur de ce profil représenterait un signal fort envoyé au vestiaire comme aux supporters. Car au-delà de ses performances, Tolisso incarne désormais l’identité lyonnaise et la volonté de reconstruire un club capable de rejouer durablement les premiers rôles en Ligue 1 et en Europe.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot