OL Mercato : une grosse annonce est tombée pour l’avenir de Tolisso

Capitaine et leader du vestiaire lyonnais, Corentin Tolisso a confirmé que des discussions avaient débuté avec l’OL pour prolonger son aventure.

L’histoire entre Corentin Tolisso et l’OL pourrait encore durer plusieurs saisons. Dans un entretien accordé au Progrès, le milieu lyonnais a révélé que des discussions avaient été entamées avec la direction afin d’évoquer une prolongation de contrat.

Sous contrat jusqu’en 2027, le champion du monde 2018 ne cache plus son attachement profond à son club formateur, dont il est l’un des symboles. Revenu à son meilleur niveau après plusieurs années compliquées physiquement, Tolisso s’est imposé comme un cadre incontournable du vestiaire lyonnais et un relais majeur sur le terrain.

« Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club »

Le capitaine lyonnais a d’ailleurs affiché ses ambitions sans détour :

« Il me reste un an et on a commencé à discuter avec le club. J’espère qu’on arrivera à se mettre d’accord (…) Bien sûr que j’ai envie de continuer à l’OL. »

Mais au-delà d’une simple prolongation, c’est un véritable projet sportif que porte aujourd’hui Tolisso. Le milieu de terrain veut ramener l’OL durablement au plus haut niveau du football français et européen.

« J’ai envie que l’OL retourne en Ligue des champions, j’ai envie d’être le capitaine qui soulèvera à nouveau un trophée avec ce club. »

Des mots forts qui résonnent particulièrement auprès des supporters lyonnais, dans une période où le club vient de terminer à la 4e place de Ligue 1 après une intersaison marquée par la relégation en Ligue 2, puis le repêchage.

Une saison stratosphérique pour Tolisso

Auteur d’une saison aboutie sur le plan individuel, Tolisso a retrouvé son influence dans l’entrejeu lyonnais grâce à son expérience, son leadership et sa régularité. Cette saison, il totalise 15 buts et 6 passes décisives.

Pour l’OL, prolonger un joueur de ce profil représenterait un signal fort envoyé au vestiaire comme aux supporters. Car au-delà de ses performances, Tolisso incarne désormais l’identité lyonnaise et la volonté de reconstruire un club capable de rejouer durablement les premiers rôles en Ligue 1 et en Europe.