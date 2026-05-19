Stade Rennais : un gros nom passé par la Ligue 1 va débarquer à Rennes !

Nicolas de Tavernost, futur ex-directeur général de LFP Media, serait sur le point de devenir le nouveau président du conseil d’administration du Stade Rennais.

Le Stade Rennais pourrait connaître un changement majeur dans sa gouvernance. D’après des informations de Ouest-France, Nicolas de Tavernost est pressenti pour prendre la présidence du conseil d’administration du club breton.

L’ancien patron du groupe M6 et des Girondins de Bordeaux lorsqu’ils étaient en Ligue 1, figure influente du paysage audiovisuel français, succéderait ainsi à la tête de l’instance dirigeante rennaise dans un contexte de réorganisation interne du club. Ce mouvement s’inscrit dans une dynamique de transition déjà amorcée ces derniers mois au sein de l’organigramme du SRFC, où les équilibres de gouvernance évoluent régulièrement depuis plusieurs saisons.

Une arrivée attendue dans un contexte de transition

Actuellement directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue de football professionnel, Nicolas de Tavernost occupe un rôle central dans le développement économique du football français. Il doit cependant quitter ses fonctions à la fin de la semaine.

Son arrivée potentielle à Rennes marquerait un nouveau virage dans sa carrière, après une trajectoire déjà marquée par des postes de direction dans les médias et, plus récemment, dans l’écosystème du football professionnel français.

Un dirigeant habitué aux grands dossiers

Ancien président du directoire du groupe M6 pendant plus de deux décennies, Nicolas de Tavernost s’est imposé comme un dirigeant expérimenté, habitué aux enjeux économiques et stratégiques de grande ampleur.

Dans le football, il n’est pas totalement novice : il a déjà été impliqué dans le secteur via ses responsabilités récentes au sein de la LFP Media, en charge notamment du développement des droits et des revenus du championnat français.

Un club en quête de stabilité

Le Stade Rennais, régulièrement cité comme un club structuré mais en quête de régularité sportive, continue d’ajuster sa gouvernance pour renforcer son projet à long terme. L’arrivée potentielle de Nicolas de Tavernost s’inscrirait dans cette volonté de stabilisation et de professionnalisation accrue de la direction.

Aucune communication officielle du club n’a pour l’instant confirmé cette nomination.