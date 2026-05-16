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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise prêt à chiper le nouveau Clauss au RC Lens 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 12:40
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William Mikelbrencis (Hambourg)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Si le mercato est encore loin, le Stade Rennais s’active en coulisses pour placer ses pions… devant le RC Lens ?

Franck Haise pourrait déjà prochain son prochain gros coup. Alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, le Stade Rennais avance discrètement sur plusieurs dossiers ambitieux. Et l’un d’entre eux pourrait directement venir concurrencer le RC Lens. Le nom ciblé : William Mikelbrencis.

Haise séduit par Mikelbrencis 

Le piston droit de Hambourg, libre cet été après la fin de son contrat avec le HSV, attire de plus en plus de convoitises en France comme à l’étranger. Selon Foot Mercato, un club du Top 6 de Ligue 1 pousse déjà concrètement sur ce dossier. Et plusieurs candidats reviennent avec insistance : le Stade Rennais, le RC Lens et l’AS Monaco. Mais le profil du joueur semble particulièrement coller aux idées de Franck Haise.

Selon Morning Foot, le technicien rennais apprécie énormément les caractéristiques de Mikelbrencis, jugées très proches de celles d’Jonathan Clauss, qu’il avait parfaitement développé lors de son passage à Lens. Et les statistiques parlent pour lui. Mikelbrencis n’est pas un simple latéral défensif : il s’agit avant tout d’un piston offensif ultra-agressif capable de multiplier les différences dans son couloir. 

Un profil à la Clauss qui interpelle 

Son profil data impressionne énormément sur plusieurs critères offensifs majeurs. Le joueur affiche notamment des chiffres très élevés dans les dribbles réussis, les courses progressives, les expected assists (xA) et les passes décisives. Dans plusieurs catégories offensives, il figure même parmi les 10 % des meilleurs latéraux européens. Autrement dit, un profil parfaitement adapté au football vertical et intense recherché par Haise.

Au Stade Rennais, cette piste pourrait aussi répondre à une volonté claire : retrouver des joueurs explosifs capables d’apporter davantage de danger dans les couloirs, un secteur parfois jugé trop neutre cette saison. Mais le dossier est loin d’être simple. Le RC Lens connaît parfaitement le joueur et pourrait également tenter sa chance pour récupérer un profil correspondant totalement à son ADN de jeu. Monaco surveille aussi la situation de très près. La bataille s’annonce donc ouverte.

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