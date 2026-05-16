Remplaçant d’Habib Beye sur le banc du Stade Rennais le jour de l’arrivée de ce dernier à l’OM, Franck Haise affiche un bilan bien supérieur à son prédécesseur en Bretagne.

Habib Beye joue gros. Très gros même. À la veille de la dernière journée de Ligue 1 entre l’OM et le Stade Rennais, les chiffres font extrêmement mal pour le technicien marseillais. Car depuis le départ de Beye de Rennes en février dernier, Franck Haise a totalement relancé le club breton… pendant que Marseille s’est enfoncé dans le doute.

Haise met une claque à Beye

Le contraste est brutal. Le 9 février dernier, le Stade Rennais décidait de tourner la page Habib Beye. Quelques jours plus tard, le coach sénégalais débarquait sur le banc de l’OM dans un contexte déjà explosif après le départ de Roberto De Zerbi.

Au même moment, Franck Haise prenait lui aussi un nouveau départ en Bretagne après son aventure compliquée à Nice. Trois mois plus tard, le verdict est sans appel. Depuis cette date, Rennes est tout simplement l’équipe ayant pris le plus de points en Ligue 1 avec Lille : 28 unités en 12 journées. Dans le même temps, l’OM n’en a récolté que 17.

Un parallèle cuisant pour l’OM

Le symbole est terrible. Lorsque De Zerbi quitte Marseille après la lourde défaite contre le PSG (0-5), l’OM possédait encore huit points d’avance sur Rennes au classement. Aujourd’hui, avant ce choc final au Vélodrome, les Bretons comptent désormais trois points de plus que les Marseillais. Une remontée spectaculaire qui met forcément en lumière le travail réalisé par Haise.

L’ancien entraîneur du RC Lens semble avoir redonné une identité très forte au Stade Rennais. Jeu plus cohérent, dynamique collective retrouvée, résultats solides : Rennes a complètement changé de visage. Et forcément, la comparaison avec Habib Beye devient de plus en plus pesante.

« Ce n’est pas une blessure »

Haise a toutefois refusé d’enfoncer publiquement son prédécesseur avant les retrouvailles entre les deux hommes : « Ce dont je suis satisfait, c’est d’être heureux dans le club dans lequel je suis et d’être moi. Habib a été le premier coach de la saison et quel que soit le classement, il aura aussi contribué à ça », a déclaré Haise hier en conférence de presse. De son côté, Beye a tenté d’évacuer toute idée de revanche : « J’ai beaucoup de respect pour ce club. Ce n’est pas une blessure. Je ne suis pas dans une logique de revanche. »

Mais difficile d’ignorer l’énorme pression qui entoure désormais le coach marseillais. Car au-delà des résultats décevants, c’est surtout la dynamique qui inquiète du côté de l’OM. Pendant que Rennes avance avec confiance et stabilité sous Haise, Marseille continue de donner l’impression de naviguer à vue. Et demain soir au Vélodrome, le duel entre les deux entraîneurs pourrait définitivement faire exploser les critiques autour de Beye.