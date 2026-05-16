En cas de départ de Bradley Barcola, le PSG se serait penché sur le profil de Mika Godts (Ajax Amsterdam, 20 ans).

Le PSG prépare l’avenir à grande vitesse. Alors que l’incertitude autour de Bradley Barcola commence à alimenter plusieurs discussions en interne, le club parisien aurait déjà activé une piste très prometteuse pour renforcer son secteur offensif : Mika Godts (20 ans). Le jeune ailier belge de l’Ajax Amsterdam plaît énormément aux décideurs parisiens, qui suivent sa progression depuis plusieurs semaines dans la plus grande discrétion.

Le PSG travaillait déjà le dossier en secret

Selon PSG Inside Actus, le nom de Mika Godts circulait depuis un moment dans les bureaux parisiens. Le club avait volontairement choisi de garder cette piste totalement confidentielle afin d’avancer loin du bruit médiatique. À Paris, son profil coche toutes les cases du nouveau projet voulu par Luis Enrique et la direction sportive : jeunesse, explosivité, qualité technique et énorme marge de progression. Capable d’éliminer en un contre un et de créer des différences balle au pied, Godts est considéré comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs de sa génération.

Mais le PSG n’est désormais plus seul dans ce dossier. Ces derniers jours, plusieurs grands clubs européens auraient accéléré après les premières révélations autour du joueur. Le FC Barcelone et Arsenal FC seraient particulièrement actifs et auraient même pris une légère avance dans les discussions. Une menace importante pour Paris, qui sait que ce type de profil attire désormais immédiatement les plus grosses écuries européennes.

Le FC Barcelone et Arsenal déjà à l’affût

En interne, certains voient déjà Mika Godts comme une potentielle solution d’avenir si Bradley Barcola venait à quitter le PSG dans les prochains mois. Le club parisien continue en tout cas de miser fortement sur les jeunes joueurs à très fort potentiel capables de s’installer durablement dans le projet.

Avec son profil moderne et sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles offensifs, Godts représente exactement ce que recherche aujourd’hui le PSG. Le dossier promet désormais d’animer les prochaines semaines du mercato européen. Entre le PSG, le Barça et Arsenal, la bataille s’annonce féroce pour tenter de convaincre l’un des grands espoirs offensifs du football belge. Doha est prévenu : la concurrence sera rude jusqu’au bout.