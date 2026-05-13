Barça Mercato : la future destination de Lewandowski a fuité !

Robert Lewandowski devrait quitter librement le Barça cet été et se dirigerait vers un départ en Arabie saoudite ou aux États-Unis.

L’avenir de Robert Lewandowski semble de plus en plus s’écrire loin du FC Barcelone. Alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain, les discussions autour d’une prolongation seraient actuellement totalement à l’arrêt, au point qu’un départ libre l’été prochain serait désormais la tendance la plus probable.

Selon le journaliste italien, Fabrizio Romano, aucune avancée concrète n’aurait été enregistrée ces dernières semaines entre le Barça et l’attaquant polonais. À ce jour, aucune nouvelle proposition de contrat n’aurait été transmise au buteur de 37 ans. Sans retournement de situation, Robert Lewandowski pourrait donc quitter la Catalogne librement au terme de son bail.

Lewandowski vers l’Arabie saoudite ou les États-Unis ?

Une situation qui attire forcément plusieurs prétendants. Des clubs saoudiens seraient déjà très attentifs au dossier, tout comme plusieurs franchises de la MLS. L’idée de voir le Polonais rejoindre les États-Unis ou l’Arabie saoudite prendrait ainsi de plus en plus d’ampleur en coulisses.

Des formations italiennes suivraient également la situation de près. Toutefois, le coût salarial de l’ancien attaquant du FC Bayern Munich refroidirait fortement les clubs de Serie A, rendant cette piste beaucoup plus compliquée à concrétiser.

À l’heure actuelle, un maintien de Robert Lewandowski au FC Barcelone apparaît donc très improbable. Sauf énorme retournement de situation dans les prochaines semaines, l’histoire entre le Barça et son serial buteur pourrait bien toucher à sa fin.