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Barça – Real Madrid : le verdict est tombé pour la présence de Mbappé !

Par Fabien Chorlet - 7 Mai 2026, 14:15
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Kylian Mbappé

Incertain en raison d’une blessure aux-ischios-jambiers, Kylian Mbappé devrait jouer le Clasico entre le Barça et le Real Madrid.

Le Real Madrid devrait pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour le Clasico face au FC Barcelone ce dimanche soir (21h). Incertain ces derniers jours en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, l’attaquant français aurait finalement rassuré le staff madrilène à quelques jours de cette affiche décisive dans la course au titre en Liga.

Mbappé finalement apte pour le Clasico

Selon les informations du journaliste espagnol Melchor Ruiz, Kylian Mbappé serait bien apte pour affronter les Blaugrana. Une excellente nouvelle pour le Real Madrid, qui joue probablement sa dernière chance de rester en vie dans la lutte pour le titre face au Barça.

La présence de l’international français pourrait évidemment changer beaucoup de choses pour les Merengue. Auteur d’une saison XXL sous le maillot madrilène, Kylian Mbappé représente l’arme offensive numéro un du Real avant ce Clasico très attendu.

En face, le FC Barcelone pourrait être officiellement sacré champion d’Espagne en cas de victoire ou de match nul devant son public. Un contexte qui promet une énorme pression autour de cette rencontre entre les deux géants du football espagnol.

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