OM Mercato : le FC Barcelone offre un immense cadeau à Marseille pour cet été

Le FC Barcelone aurait déjà fixé un prix de départ très abordable pour Roony Bardghji. Une information qui relance le dossier du jeune talent suédois, longtemps suivi par l’OM.

Le nom de Roony Bardghji revient avec insistance sur le marché des transferts. Selon plusieurs informations relayées en Espagne, le FC Barcelone aurait désormais fixé la valeur de son jeune ailier à environ 10 millions d’euros, un montant largement supérieur à celui de son arrivée en provenance du FC Copenhague, estimée autour de 2 à 3 millions d’euros, mais tout de même assez abordable vu son talent.

À seulement 19 ans, le talent suédois continue d’être considéré comme un joueur à fort potentiel malgré une intégration progressive au sein du projet blaugrana. Son profil technique et sa capacité de percussion en font une valeur suivie de près sur le marché européen.

L’OM avait coché son nom

Avant sa signature à Barcelone, Roony Bardghji figurait déjà sur les tablettes de plusieurs clubs européens, dont l’OM, intéressé par son profil offensif explosif et sa marge de progression importante. Le club phocéen suivait de près son évolution au FC Copenhague, sans toutefois parvenir à accélérer dans le dossier.

Aujourd’hui, le contexte a changé. Avec une valorisation désormais fixée à 10 M€, le dossier devient peut-être une nouvelle opportunité pour l’OM, qui va sans doute une nouvelle fois procéder à une véritable lessive cet été entre arrivées et départs. L’AS Monaco avait également manifesté un intérêt.

Un avenir encore incertain au Barça

Malgré son statut de jeune espoir, Bardghji n’a pas encore totalement trouvé sa place dans la rotation catalane (26 matchs, 9 titularisations, 2 buts et 4 passes décisives). Certains médias évoquent même la possibilité d’un prêt pour lui permettre de gagner du temps de jeu dans un environnement plus compétitif.

Une situation qui pourrait, à terme, raviver les intérêts de clubs comme Marseille, toujours à l’affût de jeunes talents à relancer ou à valoriser dans le cadre de leur projet sportif.