OM Mercato : Rulli vers un départ cet été, son remplaçant déjà trouvé ?

Le mercato estival de l’OM pourrait s’accélérer autour de Gerónimo Rulli. Dans le même temps, Jeffrey De Lange, déjà utilisé cette saison, continue de convaincre malgré la lourde défaite à Nantes.

Selon le média argentin El Crack Deportivo, Boca Juniors s’intéresserait de près à Gerónimo Rulli en vue du prochain mercato. Le club de Buenos Aires, emmené par Juan Román Riquelme, chercherait à renforcer son effectif pour la prochaine Copa Libertadores.

Toujours d’après la même source, une offre d’environ 9 millions d’euros serait à l’étude pour convaincre l’OM de céder son gardien international argentin.

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a filtré du côté marseillais, mais le dossier pourrait rapidement évoluer selon les opportunités du marché et la situation sportive du joueur.

Un statut devenu moins intouchable à l’OM

Arrivé avec une solide réputation, Gerónimo Rulli avait rapidement pris le rôle de numéro un à Marseille. Cependant, ses dernières prestations ont été plus irrégulières, dans un contexte collectif compliqué.

Cette baisse de régime a ouvert la porte à une concurrence plus forte au poste de gardien, notamment incarnée par Jeffrey De Lange.

De Lange, un remplaçant qui convainc malgré la défaite à Nantes

Dans ce contexte, Jeffrey De Lange s’impose comme une alternative crédible. Le gardien néerlandais a déjà été titularisé à plusieurs reprises et a montré des choses intéressantes, notamment par sa sérénité et sa capacité à répondre présent dans les moments difficiles.

Même lors de la lourde défaite 3-0 à Nantes, De Lange n’a pas été pointé comme principal responsable et a retardé l’échéance dans un match où l’OM a souffert collectivement tout en étant cataclysmique.

Un été décisif pour le poste de gardien

Si Boca Juniors passe réellement à l’action, l’OM devra trancher : conserver son expérience avec Rulli ou capitaliser sur une éventuelle offre intéressante pour réorganiser son poste de gardien. La 2e option devrait être retenue.

Dans tous les cas, la montée en puissance de De Lange pourrait jouer un rôle clé dans la réflexion des dirigeants olympiens..