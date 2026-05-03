OM Mercato : un ancien joueur de National va signer, Beye a déjà validé !

À l’OM, une tendance se confirme clairement : la jeunesse est plus que jamais au cœur du projet. Et les signatures s’enchaînent.

Si l’OM a la volonté de beaucoup plus miser sur ses jeunes, Habib Beye n’hésite pas à en lancer quelques uns, dont le jeune Nouhoum Kamissoko (21 ans), qui a disputé 6 rencontres de National lorsqu’il a été prêté par Marseille à Châteauroux la saison dernière.

Et, selon les informations de La Minute OM, l’OM a entamé des discussions avec l’entourage de Kamissoko en vue d’une prolongation de contrat. Une nouvelle qui confirme la volonté du club phocéen de miser sur ses jeunes talents, après les signatures de Saïd Remadnia, Antoine Valero et Milan Leccese

Une prolongation déjà stratégique… et bientôt renforcée ?

Le milieu de terrain malien est actuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2027, après avoir récemment étendu son bail avec le club.

À seulement 21 ans, Kamissoko incarne l’un des profils les plus prometteurs issus de la formation marseillaise. Capitaine de la réserve et joueur clé en National 3, il s’est progressivement imposé comme un élément structurant de l’entrejeu.

Ces nouvelles discussions viseraient donc à sécuriser encore davantage son avenir, preuve que l’OM croit en son potentiel à moyen terme.

Une ascension rapide vers le groupe professionnel

La dynamique autour de Kamissoko s’est accélérée ces dernières semaines. Le jeune Malien a été lancé en Ligue 1 par Habib Beye lors du match face à Nice (1-1) mais laissé sur le banc à Nantes, une étape symbolique dans sa progression.

Doté d’un profil box-to-box, capable de récupérer, relancer et se projeter, il séduit par son volume de jeu et son leadership malgré son jeune âge.

Son intégration progressive chez les professionnels s’inscrit dans une politique plus globale du club visant à valoriser son centre de formation.

L’OM veut sécuriser ses pépites

Dans un contexte où les jeunes talents attirent rapidement les convoitises, cette volonté de prolongation s’apparente à une stratégie claire : éviter les départs précoces et construire sur la durée.

Avec l’arrivée d’un nouveau souffle sportif et une passerelle renforcée entre réserve et équipe première, Marseille semble décidé à offrir de vraies opportunités à ses espoirs.

Kamissoko pourrait ainsi suivre la trajectoire d’autres jeunes récemment intégrés au groupe pro, à condition de confirmer les attentes placées en lui.

Un dossier à suivre de près

Si les discussions sont encore en cours, elles témoignent d’une tendance forte du côté de la Commanderie : anticiper l’avenir.

Pour Nouhoum Kamissoko, une prolongation représenterait une marque de confiance importante… mais aussi une pression supplémentaire pour s’imposer durablement en Ligue 1.