L’OM est parti en stage à Marbella pour plusieurs jours. Habib Beye a convoqué trois jeunes, dont Ugo Lamare, qui marque but sur but avec les U19.

Trois jours après avoir battu le FC Metz (3-1), l’Olympique de Marseille est parti en stage à Marbella. Les Phocéens y resteront jusqu’à vendredi, veille de leur déplacement à Lorient. Il y a un peu moins de deux mois, juste après l’arrivée d’Habib Beye et avant un match très important contre Lyon (3-2), les Phocéens avaient déjà mis le cap sur le sud de l’Espagne. Ces ritiri avaient été payants il y a un an, quand Roberto De Zerbi et ses hommes étaient partis à Rome pour s’éloigner de la pression marseillaise. Ils avaient fini par décrocher cette 2e place qui était l’objectif de la saison.

Lamara, Kamissoko et Hamzaoui convoqués

Ce nouveau stage aura-t-il les mêmes bienfaits pour l’OM ? On le saura d’ici cinq semaines. Ce que l’on peut constater en attendant, c’est qu’Habib Beye ouvre son groupe aux jeunes. Il l’avait déjà fait lors du premier stage espagnol. Cette fois, il a convoqué Ugo Lamare, jeune attaquant de 18 ans ayant inscrit 14 buts en 15 matches avec les U19, mais aussi Nouhoum Kamissoko, milieu de terrain de 21 ans, et Hilan Hamzaoui, défenseur central de 20 ans. Lamara, passé par l’académie du PSG au Maroc, possède la double nationalité suédoise et est présenté comme le nouveau Gyökeres.

Cette ouverture est une bonne chose, même si Habib Beye ne donne pas trop leurs chances aux jeunes de l’OM en cette fin de saison extrêmement tendue. Même des joueurs comme Tochukwu Nnadi ou Arthur Vermeeren ont un temps réduit alors que Bilal Nadir, en fin de contrat en juin, ne sort plus du banc…

🚨ℹ️ Nouhoum Kamissoko est lui aussi présent avec le groupe professionnel pour le stage à Marbella.



Hilan Hamzaoui, défenseur central et U23 algérien, est également de la partie.#TeamOM pic.twitter.com/dYIUAKb6B4 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 13, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)