À LA UNE DU 13 AVR 2026
[22:10]OM : un ancien proche de Bernard Tapie valide le nouveau président
[21:37]RC Lens : les ultras du TFC lancent la demie à coups de banderoles
[21:16]FC Nantes : le magnifique message mobilisateur de Guilbert
[20:58]FC Nantes : Abline et Ganago moqués comme jamais
[20:42]OM : Beye a emmené un tueur et deux surprises à Marbella
[20:22]OL Mercato : Endrick prêt à rester une saison de plus !
[19:51]PSG : la réponse cash d’Hakimi sur ses ennuis judiciaires
[19:34]ASSE : nouvelle étape de franchie dans la dissolution des groupes ultras
[19:16]PSG : un coup de pouce du Real Madrid pour éliminer Liverpool ?
[19:00]RC Lens : un premier bon présage pour le match contre Toulouse
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Beye a emmené un tueur et deux surprises à Marbella

Par Raphaël Nouet - 13 Avr 2026, 20:42
💬 Commenter
Habib Beye regardant l'un de ses joueurs lors d'OM-Metz.

L’OM est parti en stage à Marbella pour plusieurs jours. Habib Beye a convoqué trois jeunes, dont Ugo Lamare, qui marque but sur but avec les U19.

Trois jours après avoir battu le FC Metz (3-1), l’Olympique de Marseille est parti en stage à Marbella. Les Phocéens y resteront jusqu’à vendredi, veille de leur déplacement à Lorient. Il y a un peu moins de deux mois, juste après l’arrivée d’Habib Beye et avant un match très important contre Lyon (3-2), les Phocéens avaient déjà mis le cap sur le sud de l’Espagne. Ces ritiri avaient été payants il y a un an, quand Roberto De Zerbi et ses hommes étaient partis à Rome pour s’éloigner de la pression marseillaise. Ils avaient fini par décrocher cette 2e place qui était l’objectif de la saison.

Lamara, Kamissoko et Hamzaoui convoqués

Ce nouveau stage aura-t-il les mêmes bienfaits pour l’OM ? On le saura d’ici cinq semaines. Ce que l’on peut constater en attendant, c’est qu’Habib Beye ouvre son groupe aux jeunes. Il l’avait déjà fait lors du premier stage espagnol. Cette fois, il a convoqué Ugo Lamare, jeune attaquant de 18 ans ayant inscrit 14 buts en 15 matches avec les U19, mais aussi Nouhoum Kamissoko, milieu de terrain de 21 ans, et Hilan Hamzaoui, défenseur central de 20 ans. Lamara, passé par l’académie du PSG au Maroc, possède la double nationalité suédoise et est présenté comme le nouveau Gyökeres.

Cette ouverture est une bonne chose, même si Habib Beye ne donne pas trop leurs chances aux jeunes de l’OM en cette fin de saison extrêmement tendue. Même des joueurs comme Tochukwu Nnadi ou Arthur Vermeeren ont un temps réduit alors que Bilal Nadir, en fin de contrat en juin, ne sort plus du banc…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot