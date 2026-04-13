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OM : Cissé a une idée pour l’après-Beye, un coach ayant réussi aux Phocéens

Par Raphaël Nouet - 13 Avr 2026, 16:22
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Djibril Cissé buvant un café avant un match d'Auxerre.

Ancien attaquant de l’OM, Djibril Cissé a dressé le portrait-robot de l’entraîneur idéal dans le cas où Habib Beye ne serait pas conservé à la fin de la saison. Il a même soumis un nom qui rappelle de bons souvenirs.

Depuis la semaine dernière, l’OM tient son nouveau président en la personne de Stéphane Richard. Il lui reste désormais à trouver un directeur sportif pour prendre la suite de Medhi Benatia et éventuellement un entraîneur. Car Habib Beye, qui a succédé à Pancho Abardonado, lui-même intérimaire après le départ de Roberto De Zerbi, ne convainc pas vraiment. Certes, il a hérité d’un effectif qu’il n’a pas choisi et d’une équipe en pleine de crise de confiance mais il ne réalise pas de miracle et il se pourrait que son aventure s’arrête dès la fin de la saison, surtout si l’objectif d’une place sur le podium pour aller directement en Champions League n’est pas atteint. Et dans ce cas, Djibril Cissé aurait une idée pour son remplaçant…

« Pour l’entraîneur, je jouerai la carte jeunesse. Un peu comme Amorim au Sporting ? Oui »

Sur la Chaîne L’Equipe, l’ancien attaquant de l’OM a avancé le nom de Rubem Amorim, actuellement sans club après son départ de Manchester United en cours de saison : « Le fait que Stéphane Richard ne s’y connaisse pas trop en football, moi ça me va parce que ça veut dire qu’il va être obligé de prendre une pointure en directeur sportif. Il devra prendre quelqu’un qui s’y connaît et qui a les contacts. Il va être obligé. Le binôme directeur sportif-coach, il ne faudra pas se tromper. Pour l’entraîneur, je jouerai la carte jeunesse. Un coach jeune et qui connaît la nouvelle génération. Un peu comme Amorim au Sporting ? Oui ».

Amorim, c’est un bon souvenir pour l’OM puisque son Sporting s’était incliné deux fois face aux Phocéens en C1 2022-23 (0-2 ; 1-4). Ce qui n’avait pas empêché les Lions de terminer 3e devant l’équipe d’Igor Tudor, éliminée après un but à la dernière seconde de… Pierre-Emile Hojbjerg, alors à Tottenham (1-2). Au Sporting, Amorim avait réalisé un excellent travail, décrochant notamment un titre de champion. Ca a été plus dur pour lui à Manchester United mais il demeure un entraîneur très coté… et en attente d’un nouveau challenge !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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