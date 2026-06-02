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FRANCE

OM : finale en vue pour le futur coach, l’annonce est imminente ! 

Par Bastien Aubert - 2 Juin 2026, 19:20
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Bruno Genesio

La nomination du futur coach devrait intervenir sous peu, avec de plus amples détails dévoilés dès ce mardi soir ? 

Le dossier du futur entraîneur de l’OM continue d’agiter la cité phocéenne. Après plusieurs semaines de spéculations, la direction marseillaise semble se rapprocher du dénouement et de nouvelles informations pourraient émerger dans les prochaines heures.

Une finale Galtier – Genesio à l’OM ?

Selon La Provence, Christophe Galtier figure toujours parmi les pistes sérieusement étudiées par la direction olympienne. Le technicien marseillais a été identifié très tôt comme un candidat crédible par les décideurs du club qui apprécient son expérience du très haut niveau. Le principal obstacle reste cependant contractuel. Actuellement engagé avec le Neom SC, Christophe Galtier dispose encore d’une année de contrat. Sa libération ne s’annonce pas simple et les discussions autour de sa situation pourraient ralentir une éventuelle arrivée sur le banc marseillais.

Dans le même temps, Bruno Génésio demeure lui aussi une option particulièrement sérieuse. L’ancien entraîneur de Lyon et Rennes bénéficie d’une excellente réputation auprès de plusieurs membres du vestiaire olympien. Son profil rassemble en interne grâce à son expérience, sa connaissance du championnat français et sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs. Pourtant, malgré cet intérêt réel, aucun accord n’aurait été trouvé à ce stade entre les différentes parties. Cette situation entretient un suspense total autour de l’identité du futur homme fort de l’OM. Les dirigeants marseillais souhaitent éviter toute précipitation sur un poste considéré comme stratégique pour les ambitions du club.

Premiers éléments de réponse ce soir ?

Les supporters marseillais pourraient toutefois obtenir rapidement de nouveaux éléments. Toujours très bien informé sur les coulisses du mercato et des mouvements d’entraîneurs, Mohamed Toubache-Ter a donné rendez-vous aux fans de l’OM ce mardi à partir de 21h15 lors d’un Space consacré en partie à l’actualité olympienne. Cette prise de parole est particulièrement attendue alors que plusieurs dossiers semblent avancer en coulisses. 

De nouvelles indiscrétions pourraient permettre d’y voir plus clair sur les intentions de la direction marseillaise et sur le candidat qui tient actuellement la corde. Une chose paraît certaine : l’OM entre dans une phase décisive. Après avoir multiplié les pistes ces dernières semaines, le club phocéen semble désormais proche de trancher. Les prochaines heures pourraient bien marquer un tournant majeur dans la préparation de la saison à venir.

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